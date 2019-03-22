Вот и последствия встречи Зеленского с послом США

22.03.2019, Киев, Игорь Петров

Вчерашние заявления Владимира Зеленского о необходимости украинизации молодого поколения русских жителей Украины, а также о ведении пропаганды против ЛДНР и переговорах по Донбассу только с участием США и Великобритании – следствие общения самого рейтингового кандидата в президенты с западными политиками.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский говорит, прежде всего, о том, что тема языка и гуманитарной политики для него второстепенна, по Донбассу его позиция менялась. Изначально он говорил в интервью Гордону, что готов идти на переговоры с кем угодно и как угодно, сегодня он говорит, что только при посредничестве, при согласовании с западными партнерами.

Постепенно на него оказывает давление прозападная часть его команды, те политики, с которыми он встречается, его позиция меняется.

Думаю, что Зеленский, безусловно, продолжит не нынешний политический курс, но в более медленном, мягком таком формате, не столь острый и прозападный внешнеполитический курс, и курс в отношении Донбасса, и курс в отношении внутренней гуманитарной политики. Его повестка – скорее, это умеренно прозападная политика», – прогнозирует Бортник.