04.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Вот и посмеёмся: Осенью Зеленский завертится как уж на сковородке

Владимиру Зеленскому с осени придется решать две крайне болезненных проблемы – провернуть отсрочку выплаты долгов Украиной взамен на продажу черноземов иностранным компаниям, а также начать подготовку общественного мнения к выполнению Минских соглашений, что означает фактический переход к федеративному устройству.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политики нет ещё, а её придётся делать, потому что к осени надо… земля – ключевой вопрос будет, это идеологический вопрос, прежде всего, а не экономический.

Дальше, по Минску тоже делать надо, потому что, во-первых, западные партнёры надеются, что как-то будут какие-то вещи. Это же внешняя политика, значит, надо ставить вопрос: «Минск», дальше, а возвращение, реинтеграция, а на каких условиях, автономия, а это уже смена модели государства, оно будет более децентрализованным, значит, тоже не так всё будет просто, надо ответы дать, как это продать. Надо же продать это», – рассказал Карасёв.

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