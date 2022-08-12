Вот и шведы подтянулись: Европа все больше становится коллективным тылом и снабженцем Украины

12.08.2022  09:01 (Мск), Стокгольм
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Норвегия, Политика, Украина, Швеция
Новости Украины

Министр обороны Швеции не исключил, что его страна начнет производство оружия для нужд Украины.

Об этом сообщает шведский канал SVT.

Министр обороны Швеции не исключил, что его страна начнет производство оружия для нужд Украины....

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В четверг министры обороны 17 стран НАТО встретились в Копенгагене на донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц была Швеция.

На встрече было определено три основных направления долгосрочной поддержки. Речь идет о военной подготовке, разминировании и производстве оружия. На прошлой неделе правительство сообщило, что Швеция предоставит 120 инструкторов, которые будут обучать украинских военных. Министр обороны скандинавской страны предположил, что его страна может производить оружие для Украины.

«Это я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях, но в конце концов мы видим, как мы объединяем это все воедино», – сказал министр обороны Швеции Питер Хультквист.

По словам Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно непосредственно поставлять в Украину», – говорит Петер Хультквист.

Соседка Швеции – Норвегия также присоединилась к обучению украинских военных в Британии, выслав туда своих инструкторов.

«Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать в этой базовой подготовке солдат, как и другие страны», – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.

Также украинцев будут обучать 130 инструкторов из Дании.

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