Вот и всё: Навальнисты «сливают» протест

05.02.2021, Москва, Елена Острякова

Сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального не будут проводить митинги в предстоящие выходные.

Об этом заявил бежавший в Берлин координатор протестов Леонид Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные. В крупных городах росла численность к 31 с 23 января, но во многих городах снижалась, это стало следствием насилия и запугивания. У нас 12 тысяч человек арестованы, практически разгромлены штабы. Под арестом большая часть сотрудников и координаторов штабов — то есть некому организовывать просто.

Нам надо поберечь наших кандидатов на выборы и наши штабы.

Если мы будем продолжать, это приведет к тому, что численность будет уменьшаться, и наступит всеобщее разочарование. Волну протеста надо заканчивать на высокой ее точке. Если мы уйдем на спад, это всех ужасно демотивирует и расстроит.

Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени и выборах в Госдуму. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», — сказал Волков, уточнив, что штабы Навального будут по договоренности с Евросоюзом «конфисковывать» имущество «путинских дружков».

Эти слова вызвали сильное разочарование навальнистов в соцсетях.

Эксперты язвительно комментируют объявление Волкова.

«Так говорят политологи, а не революционеры», – написал в своем комментарии политолог Алексей Чеснаков.

«Продали Навального, а вместе с ним и сотни осознанных или глупых демонстрантов. Что-то я в шоке. Для всех, кто еще мог сгореть на этом костре – это благо, пусть и с оттенком разочарования, но цинизм кураторов поражает», – отреагировал его коллега Марат Баширов.

«Учтите, что стандартно ФБК выводил 3-5 тысяч человек за деньги. Дадут пару тысяч на карман, вот тебе и топтуны на митинге. Теперь даже они не хотят рисковать своей шкурой. Протест сдулся. Тотальное поражение. И всё это происходит на пике славы Навального. Представьте, как ему сейчас больно всё это осознавать за решёткой», – отреагировал журналист Роман Голованов.

«Волков сливает протест. Летний протест теперь не досчитается тех, кто сядет по уголовным статьям, а также тех, кто сейчас сидит по административке и наблюдает, как «министр иностранных дел Навального» предает светлые идеалы революции, ради которых они вышли на улицы. Взросление – оно такое, не всегда приятный процесс, связанный с развеиванием иллюзий и разочарованиями», – написал военкор Александр Коц.

А политолог Максим Жаров считает, что «слив» протеста вызван внешнеполитическими причинами.

«Решение «белого» штаба Навального о приостановке уличных акций до весны хорошо стыкуется с последними маневрами администрации Байдена и Евросоюза вокруг России. Они грозят Кремлю новыми санкциями, но одновременно хотят и «дружить». То есть, никакой осмысленной стратегии в отношении России новая американская администрация пока не имеет, а значит и сознательно притормаживает проект «Навальный».

Кроме того, как внешние, так и внутрикремлевские бенефициары этого проекта прекрасно понимают, что дальнейшая раскачка «улицы» навальнистами приведёт к тому, что Навальному добавят по другим его делам. И произойдёт это очень быстро, как раз до весны. И вот тогда использовать его против Путина в нужный момент уже не удастся.

Так что решение логичное. Нужно зализать раны и проанализировать итоги двух «репетиций». День Н. просто отложен, как шахматная партия в патовой ситуации», – написал Жаров.