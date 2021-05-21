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21.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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Вот и вся политика: Зеленский с командой мелко мстят своим бывшим папикам – эксперт

Новости УкраиныХотя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленсокго прошла под лозунгом «Президент 2.0», сам Зеленский не...

Хотя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленсокго прошла под лозунгом «Президент 2.0», сам Зеленский не состоялся как президент и ведет себя безответственно, как ребенок.

Об этом на канале ukrlife.tv заявил директор стратегической группы “София” Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зависимои от того, включится или не включится Киев в новую договорную игру, нас ждет очень сложная осень – и экономически, и политически. Мы можем оказаться в маргинесе, будем просто точкой давления, точкой напряжения с Россией, в той роли, которую мы выполняли, начиная от Порошенко до нынешнего Зеленского.

Пресс-конференция Зеленского сопровождалась большой надписью «Президент 2.0». – это предполагает перезагрузку. Кучма на втором сроке сказал, что мы увидим другого президента. Зеленский сказал, что он другой через два года. Но то, что мы видим… как его решения, говорит о том, что это даже еще не первый. Это пока еще что-то растущее, неуверенное в себе.

Зеленский выдал еще одни перл в разговоре с журналистом: «я не ребенок, не разговаривайте как с ребенком». Но впечатление такое, что, кроме прочего, нынешний состав политического режима в Украине – режим детей. Они напоминают детей –легкомысленных, часто прикрывающих внешней формой суть, ведущих себя так, будто это дети, которые мелко мстят свои родителям – большинство тех, кто сейчас в парламенте и у прензидента – были менеджерами, актерами, участниками корпоративов у тех, кому они, как мне кажется, сейчас мелко и недостойно мстят», – заключил политолог.

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