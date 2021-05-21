Вот и вся политика: Зеленский с командой мелко мстят своим бывшим папикам – эксперт

21.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Хотя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленсокго прошла под лозунгом «Президент 2.0», сам Зеленский не состоялся как президент и ведет себя безответственно, как ребенок.

Об этом на канале ukrlife.tv заявил директор стратегической группы “София” Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зависимои от того, включится или не включится Киев в новую договорную игру, нас ждет очень сложная осень – и экономически, и политически. Мы можем оказаться в маргинесе, будем просто точкой давления, точкой напряжения с Россией, в той роли, которую мы выполняли, начиная от Порошенко до нынешнего Зеленского.