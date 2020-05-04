04.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Кризис, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Вот пандемия пройдёт, и мы посчитаем цыплят!» – Лукашенко


Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня переговоры в режиме видеоконференции с молдавским коллегой Игорем Додоном.

Додон в соцсетях назвал свою беседу с Лукашенко «онлайн-дискуссией», однако не уточнил, по каким вопросам их мнения разошлись.

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Судя же по сообщениям белорусских СМИ, президент Белоруссии, как обычно, произнес длинный монолог. Он похвастался, что не отменил парад на 9 мая и заверил, что участие в мероприятии будет добровольным и безопасным.

«Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел», – уверяет Лукашенко.

Он посетовал на то, что многие не верят в его методику борьбы с коронавирусом.

«Некоторые не верят… Цыплят по осени считают! Придет время, мы обсудим. Сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы лечим людей, как мы себя ведем в этой сложной обстановке. Но всегда говорю: каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация.

Мы увидим потом, что будет после этой пандемии. Мы с вами люди небогатые, наши народы небогатые, и нам надо постоянно думать о том, что будет потом – после того, как это закончится», – рассуждает Лукашенко.

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