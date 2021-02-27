«Вот так и живем»: обезумевшая власть попытается закрыть Telegram – Джангиров

27.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Закрыть Telegram-каналы, критикующие коррумпированных чиновников «незалежной», невозможно. Соответственно, украинские власти попытаются запретить в стране Telegram, поскольку это российская платформа.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты демонстрируешь, как ты ловишь блогеров, приписываешь им госизмену, ставишь борды и все? И закрываешь Telegram-каналы, где пишут про коррупцию Кирилла Тимошенко – главная наша государственная тайна состоит в том, что почему-то параллельно с расходованием «ковидного» фонда на «большое строительство» растет «большое строительство» дома Кирилла Тимошенко. Это просто совпадение.

Так как невозможно выполнить распоряжение закрыть Telegram-каналы, провайдеры не могут технически, это невозможно, они будут сейчас обращаться, чтобы закрыть Telegram в Украине. Вот увидите – это российская же сеть. При этом, что интересно, ведь Интерпайп в Крыму налоги платит, но только почему-то против Пинчука никто никаких (санкций не принимал).Ну он же с соросятами – ему можно работать в Крыму… вот так и живем», – заключил Дмитрий Джангиров.