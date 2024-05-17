«Вот те кино, здрасьте, приехали». Чего выжидает Путин

Запад проводит «мирную» конференцию в Швейцарии, потому что понимает, что проигрывает на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь они видят, что не получается нанести стратегическое поражение России и запищали: «давайте срочно конференцию. Россия готова участвовать в мирных переговорах, но мы вас не приглашаем». Вот те кино, здрасьте, приехали. Россия обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие. Так нас не приглашают. Чего же я буду условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят?» – сказал Путин.

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Он подчеркнул, что Россия будет проводить переговоры, исходя из реальностей на земле. Так называемую «формулу мира Зеленского» российский лидер назвал «какими-то формулами, основанными на хотелках, а не на реальной ситуации, которые невозможно обсуждать».

Экс-депутат Госдумы Елена Панина считает: Россия должна устоять «перед психической атакой и блефом Запада».

«России надо выдержать предстоящие полгода-год. Если замысел Запада не удастся и на наглый наезд в виде т. н. «саммита мира» Москва ответит и на поле боя, и на дипломатическом поприще, то на следующем витке эскалации Запад столкнётся с дефицитом ресурсов. Причём не только материальных, но и когнитивных. Ничто так не парализует бойца, как очевидная бесполезность всех его ударов. И вот только тогда придёт время поговорить о переговорах. Причём уже на условиях России», – написала Панина в своем тг-канале.

Китаист Николай Вавилов, традиционно отвергающий «двойную игру» Пекина, уверен, что китайцы помогут России одержать «мягкую победу» над США.

«Китай хочет мягкого поражения США, так, чтобы все все поняли, но «клиент не соскочил» – то есть избежать прямой конфронтации и особенно тарифной войны с ЕС. Хотя бы на полгода, до саммита БРИКС и выборов в США. Масштабная эскалация вряд ли выгодна Пекину, а вот плавное давление на США и их де факто поражение через признание приобретений России — да. Все это тактические шаги перед большим обострением Китая с новой администрацией США, но Китай хочет, чтобы к ноябрю США были максимально ослаблены и дезинтегрированны, как внутри, так и снаружи. Пекин готов способствовать реализации такого сценария», – уверяет Вавилов.