15.07.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
НАТО, Общество, Одесса, Украина
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Вот тебе и город-герой: Одесса выстроилась в гигантскую очередь к НАТОвским кораблям

Для бывших жителей Одессы, вынужденных покинуть родной город после трагических событий 2014 года, было шоком наблюдать свежие фотографии, сделанные во время учений «Си Бриз», когда местное население выстроилось в огромные очереди, чтобы попасть на экскурсию на прибывшие корабли НАТО.

«Немножко шокировали эти фото. В Одессе развелось так много любителей НАТО?» – удивился одесский телевизионщик, вынужденный после Евромайдана уехать в Москву, Юрий Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В защиту несознательности одесситов комментаторы приводят доводы, что, поскольку военных кораблей у Украины почти не осталось, то прибытие современных иностранных – настоящая диковинка, привлекающая горожан.

К тому же, якобы, в Одессе сейчас много приезжих и студентов из Украины, и т.п.

«Одесситы обожают сенсации. Уверен, что, если бы на Одесский рейд зашел «Кузя», народу было бы даже больше. Особенно с десантными судами, укомплектованными по штату военного времени. Но «Кузя» не приплыл. Остается ходить на НАТОвские. А есть варианты?» – констатирует тележурналист Максим Равреба.

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