Вот тебе и город-герой: Одесса выстроилась в гигантскую очередь к НАТОвским кораблям

15.07.2019, Одесса, Владимир Гладков

Для бывших жителей Одессы, вынужденных покинуть родной город после трагических событий 2014 года, было шоком наблюдать свежие фотографии, сделанные во время учений «Си Бриз», когда местное население выстроилось в огромные очереди, чтобы попасть на экскурсию на прибывшие корабли НАТО.

«Немножко шокировали эти фото. В Одессе развелось так много любителей НАТО?» – удивился одесский телевизионщик, вынужденный после Евромайдана уехать в Москву, Юрий Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В защиту несознательности одесситов комментаторы приводят доводы, что, поскольку военных кораблей у Украины почти не осталось, то прибытие современных иностранных – настоящая диковинка, привлекающая горожан.

К тому же, якобы, в Одессе сейчас много приезжих и студентов из Украины, и т.п.

«Одесситы обожают сенсации. Уверен, что, если бы на Одесский рейд зашел «Кузя», народу было бы даже больше. Особенно с десантными судами, укомплектованными по штату военного времени. Но «Кузя» не приплыл. Остается ходить на НАТОвские. А есть варианты?» – констатирует тележурналист Максим Равреба.