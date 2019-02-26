26.02.2019, Киев, Игорь Петров

Из-за сокращения производства молока, основного сырья для молокопродуктов, цены на них на Украине растут и уже превысили цены в соседней Польше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в феврале провели сравнение, и оказалось, что у нас не только молоко, у нас все остальные продукты тоже дороже. Сметана дороже, сыр дороже, даже сливочное масло дороже, которое, мы всегда были уверены, дешевле, потому что мы экспортируем в ЕС и на Ближний восток. Оказалось, что даже оно в Украине уже далеко не самое дешевое.

Из чего складывается эта цена? Из стоимости самого сырья, налогов и дотаций. В этом и есть основная загадка. С сырьем, молоком, у нас проблемы, потому что мы едим молокопродукты, а самого молока в них каждый год все меньше и меньше.

Количество молока, производимого в стране, уменьшается, в молокопродукты добавляют все, что угодно. Растет цена молока, и это входит в себестоимость.

Потом – налоги. В Украине это 20% НДС, в Польше это 56%. Разница в 4 раза, это минус 13% конечной цены. Субсидии в аграрный сектор в Украине в 2018 году составили 6 млрд 400 млн, при этом они пошли на несколько крупных агрохолдингов. Фермеру, который производит молоко, ничего не достается. А Польша – одни из крупнейших доноров в ЕС на агросектор. Там идут миллиарды на дотации.

Мы – страна, где молока производится все меньше, и это влияет на стоимость молокопродуктов», – сказал Дорошенко.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина, где после разрыва с РФ стали закрываться промышленные предприятия, должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.