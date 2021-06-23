Вот вам и Турция: Эрдоган с женой принял экстремистов меджлиса

23.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Прямо накануне возобновления авиасообщения с Россией турецкий президент Реджеп Эрдоган провел встречу с главарями запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса – Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым. Соответствующий снимок опубликовал Чубаров в своем блоге.

Встреча произошла во время Анатолийского дипломатического форума, в рамках которого Эрдоган вместе с супругой Эмине устроили прием для участников.

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Чубаров сообщил, что предметом разговора с Эрдоганом стало грядущее заседание «Крымской платформы» – конференции, которую организовывает МИД Украины для выдвижения территориальных претензий к России.

«Надеюсь, короткий обмен мнениями про будущее Крымской платформы, который произошел между Мустафой Ага и Таипом Эрдоганом, отобразится на уровне турецкой делегации», – прокомментировал Чубаров.

Ранее власти Турции неоднократно заявляли о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

Анкара также игнорирует приглашение Владимира Путина на грядущую церемонию открытия соборной мечети в Симферополе, строительство которой осуществлялось после 2014 года.