Вот вам и Зеленский: В украинских школах введут уроки русофобии

02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вслед за закрытием русских школ режим Владимира Зеленского готовит введение спецкурсов по русофобской трактовке истории, в ходе которых детям будут рассказывать о «преступлениях» Советского Союза в соответствии с резолюцией Европарламента, «агрессии» России и «генералах-идиотах» в Красной армии.

Об этом в эфире «5 канала» заявил новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История – сложная штука. С одной стороны, действительно, украинцы воевали в Красной армии с нацистами. Много героев-украинцев, которые действительно полегли за то, чтобы выгнать нацистов.

Много украинцев, воевавших в Красной армии, были преданы командирами Красной армии, попали в котлы, попали в нацистские лагеря, умирали там с голоду. Они пошли в партизаны, каким-то чудом вырвались и выжили.

А потом, когда та же самая освободительная Красная армия, с серпами и молотами, этих людей в специальные вагоны и отправляли (в ГУЛАГи – прим. ред.) за предательство Родины. Ну, если у тебя генерал – идиот, он в котёл загнал 70 тысяч человек – это предательство Родины?» – сказал он.

Дробович сообщил, что он работает над организацией в украинских школах специальных уроков, на которых детям будут рассказывать о «преступлениях» СССР и «российской агрессии».

«Нужен качественный образовательный продукт. Краткие лекции. Только сегодня мы встречались с Жемчуговым (Владимир Жемчугов, член украинского диверсионного отряда, действовавшего на территории ЛНР – прим. ред.), говорили о простом курсе для школы, в котором может быть три урока – что такое война, почему мы воюем с Россией, как исторически так сложилось.

Так же, отдельная история – небольшие воспитательные часы, которые рассказывают, что такое декоммунизация, почему нацизм и коммунизм – это плохо. Мы ничего не придумываем, мы берём документы мирового уровня – Совет Европы принял резолюцию. Много документов мирового уровня», – резюмировал Дробович.