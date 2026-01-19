Вот вам хрен вместо редьки: украинцам пообещали заменить блэкаут «режимом выживания» 

Игорь Шкапа.  
19.01.2026 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 713
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Риск полного блэкаута для Украины сегодня якобы маловероятен, но легче от этого все равно не станет.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, которого в прошлом году арестовали по обвинению в неготовности инфраструктуры к российским ударам, но освободили под давлением глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Риск полного блэкаута для Украины сегодня якобы маловероятен, но легче от этого все равно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Полный блэкаут, такой, как был в Испании, невозможен в Украине. Учитывая нынешнюю ситуацию и те шаги власти, которые предпринимаются, я до сих пор считаю, что… я не говорю, что он невозможен. Если разбить все электростанции, все подстанции – да, возможен, но он очень маловероятен. То есть, я полагаю, что его не будет», – надеется экс-глава «Укрэнерго».

У него спросили, возможно ли тогда погрузить страну «в серьезные бытовые трудности, когда люди просто выживают».

«Да, это возможно, как мы видим, к сожалению», – ответил Кудрицкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить