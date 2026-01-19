Вот вам хрен вместо редьки: украинцам пообещали заменить блэкаут «режимом выживания» 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Риск полного блэкаута для Украины сегодня якобы маловероятен, но легче от этого все равно не станет.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, которого в прошлом году арестовали по обвинению в неготовности инфраструктуры к российским ударам, но освободили под давлением глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Полный блэкаут, такой, как был в Испании, невозможен в Украине. Учитывая нынешнюю ситуацию и те шаги власти, которые предпринимаются, я до сих пор считаю, что… я не говорю, что он невозможен. Если разбить все электростанции, все подстанции – да, возможен, но он очень маловероятен. То есть, я полагаю, что его не будет», – надеется экс-глава «Укрэнерго».

У него спросили, возможно ли тогда погрузить страну «в серьезные бытовые трудности, когда люди просто выживают».