«Вот вам, мрази». В Киеве наркоманы и уголовники «замочили» полицейскую машину

05.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве полицейские провели «спецоперацию» по поимке двух хулиганов, справивших нужду на патрульный автомобиль.

Об этом сообщает Нацполиция украинской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Розыск хулиганов был объявлен после того в соцсетях распространился ролик, на котором один из участников мочился на служебный автомобиль, сопровождая это нецензурной лексикой: «Ну все, б.., вот так. Вот так вам, мрази».

Оказалось, что хулиганами были киевляне 1996 и 1994 годов рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, один из них на момент задержания находился за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

«Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Кроме того, водитель находился за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях… За содеянное санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-глава МВД Украины заявил, что проведенная грузинскими гастролерами после Евромайдана реформа полиции оказалась провальной и витринной, а новые переодетые правоохранители не могут защитить даже себя, не говоря уже о других.