Вотчина Порошенко начала выпуск тушенки из «сепаров»

09.01.2020, Киев, Тарас Стрельцов

На Украине начали выпускать продукты питания, разжигающие вражду и ненависть по отношению к Донбассу.

Об этом свидетельствует страничка «Сепар в сметане» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что на Украине набирает популярность серия «стёбной» продукции, которую можно заказать из Винницы, в виде банок тушёнки с маркировкой «Сепар в масле», «Сепар в сметане», «Снегирь православный», «Сепар луганский выдержанный».

Кроме того, говорится о вариантах вроде консервов «Память дедов в томате».

Также на сайте можно приобрести соус «Пылающая ж#па» и «Смерть ворогам». На некоторых банках почему-то изображён мем-символ «граммар-наци» на фоне цветов бандеровского флага.

«На этой странице вы можете заказать крафтовый продукт со стёбом, который разорвал Скабееву и миллионы vatных ж#п», – говорится в описании.

Кроме того, на странице присутствую и откровенные призывы к войне.

«Мир на условиях врага – это капитуляция. Поэтому мы предлагаем мир на наших условиях. Украина – независимость, сепару – цинк или жестяная банка. Вместе победим! Слава Украине!» – пишут «креативные» бандеровцы.