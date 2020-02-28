28.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Криминал, Местная власть, Политика, Происшествия, Украина
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Вотчина Порошенко отметилась кровавым штурмом горсовета


Выбитые стекла, сломанная мебель, разбитые головы – в городе Жмеринка Винницкой области группа националистов пошла на штурм здания местного горсовета.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире местного телеканала «Виннитчина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Группа радикалов числом в несколько десятков человек, одетые в военную форму и маски, попыталась взять штурмом здание горсовета. В ходе стычки были разбиты несколько окон, снесены входные двери.

Штурмующие бросали в забаррикадировавшихся в здании людей камнями и частями мебели, использовали также слезоточивый газ. Засевшие в помещении отвечали тем же, а также использовали для защиты огнетушители. Среди пострадавших 8 полицейских и 4 нападающих.

Наиболее активных националистов доставили в отдел полиции. В настоящее время задержаны 19 человек, им инкриминируют статью 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отметим, в этот день в сессионном зале Жмеринского горсовета депутаты рассматривали вопрос лишения полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.

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