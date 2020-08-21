Вотчина Порошенко промывает мозги молодежи

21.08.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В Виннице состоялся премьерный показ научно-популярного фильма «Подолья в сутки НЭПа», рассказывающего об очередном этапе «большевистской оккупации» этого региона в 1920-х годах.

Об этом сообщили на официальном сайте Винницкой облгосадминистрации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор мероприятия, председатель общественной организации «Подольская наследие» Павел Кравченко рассказал, что фильм рассчитан в первую очередь на молодёжь.

«В 2018 году мы начали снимать учебно-просветительские фильмы. Данный кинофильм продолжает эту хорошую традицию. Он рассчитан, в первую очередь, на ученическую и студенческую молодежь. На этот раз мы пытались осветить очень непростую тему, а именно тематику новой экономической политики на Подолье (1921-1927).

Документального материала очень много, поэтому было решено сделать тематические серии продолжительностью по 10-12 минут, и у нас их получилось семь. Каждая серия касается отдельной проблемы, раскрывает тот или иной вопрос в контексте НЭПа на Подолье. Фильм еще полностью не завершен. Мы открыты к замечаниям и предложениям, которые можно будет учесть в нашей работе», – рассказал Кравченко.

В свою очередь, один из авторов кинофильма, краевед Анатолий Войнаровский признался, что основной целью фильма является очернение коммунистов.

«В современной историографии бытует мнение, что НЭП – это будто то счастливый период для украинцев: прекратились политические репрессии, начало возрождаться частное предпринимательство, украинизация и период культурной революции. Но это не совсем так. Это был очередной этап продуманной политики советской оккупации Украины – большевикам любой ценой нужно было удержаться при власти. Это этап двойных стандартов в политике и культурной жизни», – отметил Войнаровский.

Также, по словам авторского коллектива, создание такого культурного продукта открывает новые возможности для учителей учебных заведений, которые могут использовать данный кинофильм во время образовательного и воспитательного процесса.