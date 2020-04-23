Вотчина Зеленского взбунтовалась против карантина

23.04.2020, Киев, Сергей Бежнарь

В Кривом Роге, откуда родом нынешний президент Украины, предприниматели провели митинг и автопробег против двойных стандартов введённого в стране карантина.

Стрим с места событий вёл местный канал «Громадского телевидения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я частный предприниматель уже 12 лет. Сегодня мы собрались здесь для автопробега предпринимателей города против двойных стандартов карантина. Ни одна крупная сеть, ни торговая, ни «Эпицентры», ничто не закрыто, АТБ, «Цитрусы» все работают, закрыли только ФОПы [физлица-предприниматели]. Мы не можем работать, нас штрафуют сразу, поэтому мы выступаем против двойных стандартов», – рассказал один из участников акции.

Он добавил, что митингующие планируют перед автопробегом занести в горисполком резолюцию со своими требованиями.

Также активисты заявили, что выступают за отмену 128, 129 и 367 законов.

«128-й и 129-й – это введение расчётных кассовых аппаратов, первичной документации, куча штрафов. 367-й закон это введение рыночного надзора, за это тоже штрафы, минимальный 51 тысяча гривен… Потом мы обращались по поводу отмены единого налога на период карантина», – уточнил другой участник акции.

Автопробег представлял собой колонну из около 40 машин, которые с флагами Украины и Кривого Рога сделали круг по центру города и вернулись к мэрии. Также на авто были прикреплены плакаты «ФОП», зачёркнутые номера упомянутых выше законов и зачёркнутая фраза «Карантин за наш счёт».

Двигаясь по городу, участники акции обратили внимание на монумент Владимиру Великому, которого при президентстве Петра Порошенко воздвигли вместо памятника Артёму.

«Мы проезжаем один из центров города, бывшая площадь Артёма, сейчас это площадь «Петра Великого», – иронизировал стример. – Единственное, что «влада» сделала, так это скинула памятник Артёма и поставила вот такой памятник «Петру Великому», отмыла несколько десятков миллионов гривен. Спрашивается, зачем: медицины нету, лекарств в больничках нету, зато стоит памятник. Шедевр идиотизма».

Кроме того, у здания криворожской мэрии участники акции провели митинг на котором адресовали те же требования президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, а также министру экономики Игорю Петрашко.