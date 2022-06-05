«Вова, не делай х***ю!» – украинский телеведущий требует забрать паспорт у Невзорова

Новости Украины

Решение Владимира Зеленского о выдаче украинского паспорта Александру Невзорову – опасная ошибка, беглые российские либералы могут максимум рассчитывать на политическое убежище, но не гражданство Украины.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил печально известный украинский пропагандист Роман Скрыпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вова, не делай х*йню! Не давай никакого гражданства Невзорову, какой-либо московитской твари, потому что это того не стоит. По одной причине: гражданство дает право голосовать на выборах и это – самое важное право», – сказал пропагандист.

Его поддержал бывший сотрудник украинской прокуратуры Сергей Иванов, автор запущенного в СМИ фейка о «взрыве кондиционера» в здании ОГА.

«У нас нет ни одного положительного примера ассимиляции российского гражданина на Украине. Все равно им важна Россия. И нас с ними разделяет один большой концептуальный раскол: им необходимо, чтобы Россия была хорошей, нам нужно, чтобы России не было в принципе», – сказал военный преступник.

Он привел примеры:

«Тянут сюда, к примеру, Гарри Каспарова – либерала, чемпиона по шахматам, враг Путина и т.д. Потом он начинает тут такое рассказывать. Что он будет «защищать русских в Крыму» и другие глупости. Как раз в этом и заложен деструктивный момент того, что они делают. Они тянут этот мусор сюда и не несут за это никакой ответственности… Я видел все это много лет назад. Видел, как «хорошие русские» появлялись и потом превращались в тех, кто забирали у тебя дом. Видел, как российские «либералы», наподобие Ходорковского начинали говорить «Сделайте русский язык вторым государственным». И так далее. Поэтому все люди, которые тянут этот российский хлам сюда, делают очень херовую инвестицию на будущее», – возмущался Иванов.

Его возмутило, что киевское руководство раздаёт украинские паспорта.

«К сожалению, у нас у всех был опыт общения с москалями, и это не тот опыт, которым можно гордиться. Очень обидно, что сейчас продолжается эта традиция выдавать гражданство москалям. Считаю, что это – неправильно. Существует институт политического убежища, международно признанный. Если вам так уж нужен тут Невзоров – пожалуйста, дайте ему политическое убежище. А так, вы ему дадите паспорт, а он все равно не переедет на Украину, он не будет тут сидеть», – рассуждает вырусь Иванов.