Вова – с виду дурачок. Ловит русских на крючок

09.12.2018, Киев, Александр Ростовцев

Еще пару недель назад у многих наблюдателей создавалось впечатление, что у президента Параши, несмотря ни на что, дела на мази, и всё идёт по плану. Даже низкий рейтинг не являлся помехой на его пути ко второму президентскому сроку. Главное, что в Вашингтонском обкоме махнули рукой на украинский балаган и благословили на победу любого кандидата, лишь бы прошёл клинический русофоб, продолжающий гробить страну в угоду американским интересам.

С выдвижением «кандидата от оппозиции» Бойко вроде бы как решалась проблема соперницы – опасной ведьмы Тимошенко, опережавшей Петю в рейтинге популярности. Бойко представлял собой идеальную подставу, мальчика для битья, поскольку за его выходом во второй тур моментально последовала бы мобилизация майданно-бандеровского актива, гарантирующая Порошенко победу и президентский пост ещё на пять лет.

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Однако, пойдя на провокацию в районе Крымского моста, вместо резкого повышения рейтинга популярности и подстёгивания алармисткой истерии в обществе, Петя растерял даже те жалкие крохи, которые чудом сохранялись до последнего времени.

В настоящий момент рейтинговые агентства отмечают смену предполагаемых фаворитов президентской гонки, и вместо запланированной парочки Порошенко – Бойко вперёд вырывается парочка Тимошенко – Зеленский.

Кое-кто уже затянул песню «Зеленский тоже неплохо», пускаясь в причмокивания: «и талантлив, и комик прекрасный, и умён, и отличный сериал «Сваты» замутил». В качестве веского довода приводят даже «русскоязычный пацан и выходец с Востока».

Попадаются и робкие высказывания, что «Зеленский, несмотря на прошлые ошибки, может стать последней надеждой русских Украины». В зачёт Зеленскому также ставят критику украинских властей и октябрьское заявление в эфире коломойского ТСН: «Если на Востоке и в Крыму люди хотят разговаривать на русском языке, отцепитесь от них и дайте им возможность говорить по-русски на законных основаниях».

В общем, не комик и лицедей, а прямо-таки последняя надежда, подобно светозарному Люку Скайуокеру, для порабощённых Империей народов одной далёкой-далёкой галактики.

Жители Крыма благодарят лицедея Зеленского за проявленную с опозданием заботу и просят его больше не рвать сердце: скоро пять лет, как они имеют эту возможность, не спрашивая разрешения у Киева и мнения политических украинцев.

В ДНР и ЛНР политическое заявление Зеленского также вряд ли кто-то оценит, поскольку у всех свежо в памяти обращение комика к толпе бандеровских карателей со сцены, во время концерта в «АТО» летом 2014 года всей кодлой «95 квартал»: «Низкий поклон вам, пацаны, за то, что защищаете нас от этой мрази!». И о Крыме с Россией там тоже какая-та гнилая залепуха прозвучала, сопровождаемая героическим оттопыриванием среднего пальца.

Позже, объясняя свои поездки в «АТО» с концертами, Зеленский встал в позу благодетеля, объявив: «Я считаю, что нельзя отказываться от таких концертов. Иначе мы разом все поверим, что у нас куска страны нет».

Что же такого произошло? Почему пацанчик, всю дорогу толкавший речи о «промытых мозгах большинства российских коллег», «мразях», посмевших сопротивляться наплыву бандеровских сил добра, «подогревший» карателей «АТО» переводом на сумму в миллион гривен, начал постепенно линять, меняя масть на «адекватного украинца»?

У Вовочки богатый спонсор и покровитель – опальный олигарх Беня Коломойский, хоть и удравший скрываться в Израиль, но всё ещё сохраняющий интерес к коммерческому грабежу ошмётков украинской ликвидности.

У Бени вообще много планов относительно предстоящих президентских выборов. Пусть у Зеленского маловато шансов победить и сесть в президентское кресло, но выход во второй тур обычно гарантирует попадание кандидата №2 в кресло главы Кабмина. А там есть, где развернуться человеку, направляемому рукой «крепкого хозяйственника с воображением», превратившего родной Днепропетровск в разваливающийся и стремительно вымирающий город, тщательно выпотрошившего массу украинских активов перед тем, как слинять в палестины.

Эпический провал Порошенко стал настоящим подарком для беглого олигарха. Весь 2018 год Коломойский раздавал авансы Тимошенко, называя её «лидером и достойным кандидатом в президенты Украины», а в июле этого года днепропетровские паук и паучиха встретились негласно обкашлять свои тёмные делишки в отеле у варшавского аэропорта.

Интерес Мамки в помощи Коломойского прозрачен: рейтинги рейтингами, а ресурсы для победы над спевшейся кодлой украинских олигархов, готовых как следует заплатить, только бы удалить бабушку подальше и желательно навсегда с политического поля, у неё маловато. Подставной соперник Зеленский для Тимошенницы во втором туре будет таким же удобным болванчиком, как «оппозиционер» Бойко для Порошенко.

Зеленский ведь наговорил дряни в обе стороны. В самый ответственный момент ему наверняка припомнят прошлогодний пассаж «Украина – как женщина в немецком порно, готовая обслуживать клиентов со всех сторон».

Все, кто видит в Вовочке Зеленском достойную или просто приемлемую альтернативу уже имеющейся или новой наползающей мерзости на вершину украинской власти, просто имейте перед глазами мохнатое лыбящееся рыло олигарха Коломойского, вдохновителя и спонсора одесской бойни 2 мая 2014 года, как следует насадившего на лапу и вертящего во все стороны кукольного кандидата, «который всё понял и осознал».

Опоссум Зеленский во многом подлее и гаже откровенных бандеровцев. Те, хоть и гниды, но зачастую идейные и последовательные, тогда как Вовочка – беспринципный слизняк и приспособленец, готовый и сам обслуживать кого угодно со всех сторон, лишь бы ему не мешали загребать деньгу в прибыльных медиапроектах.