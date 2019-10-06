«Вова ссыкло!» – как зрада-Майдан оскорблял Зеленского

06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Под стенами Офиса президента Украины протестующие против «формулы Штайнмайера» начали оскорблять Владимира Зеленского и требовать от него убраться из страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тысячи националистов, радикалов и простых свидомых, пришедшие на митинг-вече «Нет капитуляции», собрались под Офисом президента и начали выкрикивать: «Зелю геть», «Вова – ссыкло» и «Моника!», намекая на недавнюю встречу Зеленского с президентом США.

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