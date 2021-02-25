Вован и Лексус вытащили на свет пахучие внутренности Amnesty International

25.02.2021, Москва, Елена Острякова

Правозащитную организацию Amnesty International преследует череда скандалов, связанных с российским блогером-уголовником Алексеем Навальным.

В январе, когда Навальный был задержан по прилете в Москву, Amnesty International поспешила присвоить ему статус узника совести и даже собрала почти 200 тыс подписей по всему миру с требованием его освободить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Многих возмутили двойные стандарты Amnesty International, которая ранее не обращала внимания на преследования людей на Украине, в Литве и Латвии, потому что возмущались «неправильные люди», и правозащитники, которых связывают с активно вмешивающимся в политику американским бизнесменом Джоржем Соросом, не обращали на это внимание.

Ситуацию изменила журналистка Катя Казбек, которая опубликовала в соцсетях подтвержденные ссылки на антисемитские и ксенофобские высказывания Навального в нулевые годы.

Amnesty International не смогла такое проигнорировать и лишила Навального статуса узника совести.

Теперь взорвалась «правильная» либеральная российская оппозиция, и на Amnesty International в соцсетях посыпались проклятия.

Как выяснили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), соросовские правозащитники испытывают «потрясение». Об этом они рассказали в разговоре с человеком, представившимся им соратником Навального Леонидом Волковым, находящимся в Берлине.

«Это был не наш умысел, чтобы это случилось. Мы очень надеемся, что дело Навального, его несправедливое задержание будет во главе того, что мы делаем. Мы хотели бы работать вместе», – лепетала генсек Amnesty International Джулия Вархаар.

Директор по восточной Европе и Азии Мари Стратхерс извинялась перед «Волковым» за то, что Навальному «присвоили статус слишком быстро и принесли больше вреда, чем пользы».

«У нас есть некоторые идеи, как мы можем переиграть, если вы хотите. Я просто хочу, чтоб вы поняли, насколько это искренне», – сказала Стратхерс.

Ее заместитель Денис Кирвошеев убеждал «Волкова», что дело Навального – это для Amnesty International главное событие в России.

«Нам надо было сделать как можно более громкое заявление, использовать сильнейший язык, на который мы способны. Мы должны его вытащить, чтобы надавить на российское правительство. Amnesty International формально остается за Навального и преследует цель, что этот невиновный человек не должен быть в тюрьме», – сказал Кривошеев.

Все трое правозащитников-соросят умоляли «Волкова» не поднимать скандал и «уйти от дискуссий», обещая взамен организовать громкую кампанию в соцсетях.

«Если мы выступим на одной стороне, это лучшее, что мы можем сделать для Алексея», – сказал Кривошеев.

«Волков» с особым садизмом пересказал троице, какие гадости писали о них либералы в соцсетях. Те в ответ только виновато кивали и заверили, что все понимают.

В итоге пранкер взял с правозащитников обещание, что те не будут вмешиваться в дело с преследованием российских журналистов в Латвии. Те с готовностью пообещали этого не делать.

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