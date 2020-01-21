«Вовчик», «Зеля», «Клоун»: Зеленского презирает даже ближайшее окружение

21.01.2020, Киев, Игорь Петров

Скандал с прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука будет иметь несколько последствий – глава Кабмина скомпрометирован, с ним больше никто не захочет иметь дел. Кроме того, стало очевидно, что Владимир Зеленский не пользуется уважением даже среди самого ближайшего окружения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Белашко пояснил, что скандал с прослушкой был раскручен конкурирующими группами влияния, желавшими сменить премьера на своего ставленника.

«Человек 30 в парламенте было готово проголосовать. Что это за 30 человек? Это люди из т.н. группы Коломойского плюс представители еще одной группы. Эти группы интересов рассчитывали иметь свою долю в дерибане Украины, но их доля оказалась меньше, чем они предполагали. Поэтому мы видим информационный накат на правительство, интриги, направленные на дискредитацию отдельных фигур и Кабмина и Нацбанка.

Гончарука не отправили в отставку в политическом плане, но в медийном, репутационном, – его просто убили. И никто уже не захочет с ним иметь дело, никто уже не захочет инвестировать в его проекты – просто потому, что он глупый и смешной. Его как перспективного политика просто умножили на ноль», – сказал Белашко.

Причина бесконечных интриг внутри власти – в том, что у Зеленского нет своей команды.

«Зеленский получил карт-бланш от населения Украины и отдал его шулерам, а те фактически выставили на нем номинал козырной шестерки. Последствия – дальнейшая демодернизация Украины, деградация культурная, политическая, управленческая. И уже как следствие – деградация промышленная, инфраструктурная, транспортная, образовательная, медицинская и т.д. Разруха начинается в головах», – перечислил эксперт.

Деградация политической культуры проявляется, в том числе, и в неуважении к президенту Владимиру Зеленскому, которому его окружение дает обидные клички.

«Зеленского просто презирают и смеются над ним. Как называли за глаза Порошенко? «Первый», «портрет», «Порох», «Барыга». Это были какие-то весомые клички. Какие клички у Зеленского? «Вова», «Вовчик», «Зеленый», «Зеля», «Клоун». За ними стоит отношение к человеку», – сказал Белашко.