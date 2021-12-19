«Вовина тысяча» грозит украинцам вопросами от Налоговой

19.12.2021  00:42 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Украина
Новости Украины

Те, кто получат обещанные властью 1000 гривен за вакцинацию, должны будут подать в налоговую декларацию за свои доходы.

На это обращает внимание украинский экономист Михаил Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те, кто получат обещанные властью 1000 гривен за вакцинацию, должны будут подать в налоговую...

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«Получение 1,000 грн за вакцинацию вообще-то является государственной соцпомощью и ОБЯЗЫВАЕТ Вас продекларировать все свои доходы за 2021 год», – написал Кухар в своем блоге.

Не подавать декларацию могут лишь те, у кого есть один источник постоянного дохода. Получение социальной помощи также является источником дохода и обязывает подавать декларацию.

«А у Вас теперь появился ЕЩЕ ОДИН источник дохода… Подумайте хорошенько, нужна ли вам эта тысяча?» – написал экономист.

Кроме того, чтобы получить «Вовину тысячу» необходимо оставить заявку в приложении «Дия» с 19 по 29 декабря. Использовать деньги можно только четыре месяца и только на определенные услуги.

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