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02.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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Вовремя предать: Украинский олигархат начинает крысиную возню

Украинские олигархи, увидев перемены не в пользу Петра Порошенко, начнут переговоры и объединение с куратором Владимира Зеленского – Игорем Коломойским. Исключительным в этой ситуации будет поведение Рината Ахметова, всегда пытающегося усидеть сразу на несколько стульев.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прекрасно представляю себе, как буквально через сегодня-завтра-послезавтра придёт Виктор Владимирович (Пинчук – прим. ред.) к Ринату Леонидовичу (Ахметову – прим. ред.) и будет ему объяснять, что для того, чтобы сохранить баланс, надо действительно продвинуть Юлию Владимировну в премьеры, а для этого надо собрать те же самые голоса совместно Вилкула, Бойко и Тимошенко, тогда это будут те же 30%, что и у Зеленского, и тогда можно с Коломойским разговаривать уже с равных позиций.

Ринат Леонидович задумается глубоко и не примет никакое решение, потому что он не поверит Виктору Владимировичу, ну и Коломойскому он тоже не верит, и Тимошенко он, откровенно, побаивается из-за её напористости, и постарается, опять-таки, разложить яйца по всем корзинам, всем дать немножко денег, но Петру Алексеевичу чуть-чуть больше, потому что «Роттердам-Плюс» ему понятна. А всё остальное, это где-то там, в тумане неизвестности.

И уважаемый Виктор Пинчук прижмёт ушки, традиционно спрячется в норке и будет оттуда тихонечко пытаться всем посылать сигналы, что «я свой, меня не надо обижать, мы с вами со всеми потом договоримся, когда вы определитесь, кто же из вас победил», – рассказал политолог.

«И Кернес пошлёт Добкина на переговоры с Тимошенко, а сам будет вести переговоры с Коломойским – и там, и там договорятся. И как потом будет голосовать Харьковская область во втором туре, Кернес будет решать по месту и по времени, в зависимости от того, как будет ситуация складываться, какие договорённости будут соблюдаться, возникать, разрываться и так далее», – добавил Ростислав Ищенко.

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