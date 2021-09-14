Вояк США проверят на причастность к убийству болгарского офицера
После эксгумации тела старшего лейтенанта вооруженных сил Болгарии Тодора Манчева и проведенной экспертизы выяснилось, что он не покончил жизнь самоубийством, а был убит выстрелом в темя.
Манчев в мае этого года в качестве сопровождающего участвовал в налете военнослужащих США на цех НПЗ в селе Чешнегирово близ Пловдива.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», тело Манчева было эксгумировано после того, как появились обоснованные сомнения в версии о его самоубийстве. В июле труп болгарского офицера с огнестрельным ранением головы был обнаружен в общежитии полигона «Ново село», где были расквартирован американский контингент вооруженных сил НАТО.
Проведенная экспертиза показала, что смерть старшего лейтенанта наступила в результате выстрела в темя, таким образом причиной его гибели точно не могло стать самоубийство. В итоге следствие по делу гибели Тодора Манчева снова было возобновлено.
В мае этого года старший лейтенант Манчев сопровождал группу семи американских солдат, которые вооруженными до зубов вломились в цех НПЗ в селе Чешнегирово близ Пловдива, напугав рабочих, провели там «зачистку», а после убрались восвояси. Впоследствии стало известно, что «штурм» объекта проходил в рамках учений НАТО, о которых местных почему- то никто не предупредил.
Тодор Манчев, который сопровождал американцев, впоследствии, как показывают очевидцы, постоянно конфликтовал с военнослужащими США по этому поводу.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.