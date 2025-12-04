Воюем как в Первую мировую – отставной российский штурман

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 560
 
Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские летчики уничтожают запущенные Украиной безэкипажные катера после того, как своими глазами отыщут их в Черном море. Обнаружить эти аппараты иными средствами практически невозможно из-за особенностей строения корпуса, выполненного из композитных материалов.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный блогер, ветеран авиации с позывным Figrhterbomber, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша морская авиация сегодня уничтожает БЭКи, как в Первую мировую войну. БЭКи визуально обнаруживаем. Размер БЭКа увидеть, понимаешь, с бинокля. Поэтому я бинокли им передаю, понимаете?…», – сказал он.

«Морская авиация уничтожает визуально. То есть должен лётчик глазами – никаких прицельных средств у Су-30 нет, ни оптических, понимаешь, только глазами он должен увидеть БЭК.

И он их в него лупит сначала кассетными бомбами, либо ракетами, или даже обычными бомбами и, конечно из пушки», – заявил блогер.

