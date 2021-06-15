Воюем за всю Европу, а в НАТО нас не берут – Зеленский

Киев, Ольга Козаченко
Воюем за всю Европу, а в НАТО нас не берут – ЗеленскийНовости Украины
По тогам последнего саммита НАТО Украина не получила конкретных обещаний, на которые надеялась.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
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По его словам, Украина положительно восприняла решение саммита, что Украина когда-то станет членом Североталантического Альянса.
«Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», – пожаловался украинский президент Зеленский, которого цитирует его официальный сайт.
Он утверждает, что Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня «вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности».
«Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства», – считает президент Украины.
Он обещает поднять вопрос евроатлантических устремлений Украины на встрече с президентом США Джо Байденом.
«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», – считает Зеленский.
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