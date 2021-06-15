15.06.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, НАТО, Политика, Сюжет дня, Украина
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Воюем за всю Европу, а в НАТО нас не берут – Зеленский

Новости УкраиныПо тогам последнего саммита НАТО Украина не получила конкретных обещаний, на которые надеялась. Об...

По тогам последнего саммита НАТО Украина не получила конкретных обещаний, на которые надеялась.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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По его словам, Украина положительно восприняла решение саммита, что Украина когда-то станет членом Североталантического Альянса.

«Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», – пожаловался украинский президент Зеленский, которого цитирует его официальный сайт.

Он утверждает, что Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня «вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности».


«Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства», – считает президент Украины.

Он обещает поднять вопрос евроатлантических устремлений Украины на встрече с президентом США Джо Байденом.

«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», – считает Зеленский.

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