«Воюете за 100 кровавых тысяч Байдена» – «азовец» об отношении жителей Бахмута к ВСУ

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


При боях за Артёмовск (Бахмут) многие местные жители ждали русских, а также, разумеется, крайне негативно относились к тому, что украинские военные делали из их домов огневые точки.

Об этом на встрече с почитателями говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной недобитыми «ветеранами» запрещённого в РФ нацистского «Азова» под командованием украинского националиста Андрея Билецкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При боях за Артёмовск (Бахмут) многие местные жители ждали русских, а также, разумеется, крайне...

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«Вот, как в Бахмуте было, сидела женщина в доме. С него летали наши пилоты, получается, а женщина сидела, потому что забыла выехать оттуда, позвонить нет, ничего нет. Она просто там сидит, а в дом лупашат танк, там, ракета. Какое у неё может быть отношение к этому, интересно? Негативное», – сказал комбат с позывным «Бот».

Модератор уточнил, что вопрос состоял в том, почему жители не уезжали.

«Старая бабка. Куда ей выезжать? Или у нас есть какое-то министерство, которое занимается непосредственно переселенцами в том количестве, сколько их есть?

Бабка подходит к моим бойцам в Бахмуте и говорит: «Вы воюете за 100 кровавых тысяч Байдена». И так далее. Вот такое отношение. Но по-разному, есть и хорошие люди», – рассказал в свою очередь командир с позывным «Ромаха».

«Там разное. Кто-то их [русских] ждёт сидит там, кто-то просто не смог выехать, кому-то жалко котика», – подтвердил «Бот».

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