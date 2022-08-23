Воюй! – мировые лидеры на «Крымской платформе» не оставили Зеленскому ни единого шанса

Новости Украины

Навсегда забыть про «Северный поток-2», строить новые зернохранилища, принимать трудовых мигрантов и возвращать Крым.

Такие задачи на саммите «Крымская платформа» провозгласили политические лидеры стран, осуждающих военную операцию России на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопреки увещеваниям, что главы государств и руководители международных организаций будут участвовать в пленарном заседании в режиме видеоконференцсвязи, все выступления были записаны заранее и не подразумевали дискуссии. Только президент Польши Анджей Дуда олицетворял поддержку мировой общественности личным присутствием в Киеве. Он же озвучил главный тезис заокеанских спонсоров и дирижеров саммита – поставить точку на магистральном газопроводе «Северный поток-2».

«Крым является частью Украины точно так же, как Гданьск и Люблин являются частью Польши, – заявил Дуда. – Крым был, есть и будет частью Украины. Последние годы эта очевидная вещь не была настолько явной. Я помню нашу первую встречу на платформе год назад – тогда было мало президентов и премьер-министров, тогда по-другому думали. Думали, что Крым утрачен навеки, что нужно признать факт российской оккупации и что Крым стал российским. Тогда было такое мышление. Я бы хотел еще раз повторить, что Крым есть и остается частью Украины, как Ницца – Франции, Кельн – Германия, Роттердам – Нидерландов. Я считаю, что много кто из нас нуждается в том, чтобы посмотреть в свою душу и спросить себя, что случилось с прошлогодней встречи? Много стран давали России знак, что они согласны как-то удовлетворять, задабривать Россию. Чтобы можно было и дальше вести бизнес, как обычно. Я хотел бы напомнить, что «Северный поток – 2» уже начал работать после незаконного захвата и аннексии Крыма. Нет возврата для ведения бизнеса, связям с Россией нет возврата, когда Россия выступает против Украины, нападает и оккупирует, нарушает международно-признанные границы Украины. Смена политики на Западе – это не просто приостановка или остановка «Северного потока – 2», но также его полная ликвидация, демонтаж этого потока».

Для убедительности польский президент добавил драматизма – украинские мужчины и женщины сегодня защищают Европу, платят своими жизнями и здоровьем за Варшаву, за Берлин. И Польша сегодня – это украинский тыл, готовый приютить всех, кто бежит от войны, пока «ще не вмерла Украина и еще Польша не сгинула».

Не только Польша, но и Германия готова принять украинских беженцев. Особенно, если речь идет о трудовых мигрантах. Как заверил канцлер Олаф Шольц, немецкий рынок труда открыт для всех, кто должен бежать «от российского террора».

«Я могу вас заверить, что сегодня на встрече с лидерами «Большой семерки» выражал нашу решительную и непоколебимую поддержку Украине со стороны Германии. Мы вместе с партнерами применяем беспрецедентные санкции, поддерживаем Украину финансово, будем предоставлять оружие – новый пакет который включает некоторые системы противоракетной обороны, РЛС, технику панцирного типа. Мы и дальше будем помогать в восстановлении страны, – заявил Щольц. – Попытки изменить статус части украинских территории никогда не будут признаны с нашей стороны, и это так же не дает возможности вести какие-то переговоры по такому вопросу. Россия со своей агрессивной войной отвечает за продовольственный кризис, за тяжелые последствия для людей во всем мире. Мы со своей стороны внесли 1,5 миллиарда евро поддержки для продовольственной безопасности, мы создали европейские сухопутные коридоры, мы даем возможность экспортировать зерно. И 8 миллионов тонн прошли с апреля по август. Но мы видим, что элеваторные мощности на Украине небольшие, поэтому Германия и Япония выделяют около 60 миллионов долларов на программу поддержки средних и малых фермерских хозяйств с возможностью обустраивать помещения под зернохранилища».

Шольц сообщил, что в октябре будет председательствовать на конференции в Берлине по вопросам восстановления Украины. Предложения уже формируются, а в том, что украинцы как мужественный народ преодолеют все невзгоды, у немецкого политика нет сомнений.

В стремлении защищаться и защищать свой Крым украинцев поддержит Канада. Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо сообщил, что Киеву представили займ в 450 миллионов долларов для покупки топлива на отопительный сезон и еще 52 миллиона – для строительства элеваторов.

«Канада вместе с партнерами будет продолжать санкции против 1750 граждан и организаций России и Белоруссии, которые принимают участие в военных действиях против Украины. Мы сожалеем, что тяжелыми последствиями этой войны стали инфляция, экономический, энергетический и продовольственный кризисы. Через МВФ мы буквально недавно предоставили 450 миллионов долларов займа украинцам, чтобы дать возможность приобрести топливо для зимнего сезона, и еще 1,95 миллиарда займов в этом году направили на продовольственную безопасность, в том числе – 52 миллиона на строительство элеваторов для зерна», – сообщил канадский премьер.

По его словам, Россия занимается дезинформацией относительно санкций на продовольственные товары, и поэтому Канада создаст некую «определенную группу», чтобы следить за российской дезинформацией и бороться с ней. Канада так же будет предоставлять помощь органам безопасности на Украине и поддерживать национальную полицию и службу чрезвычайных ситуаций, вместе с предоставлением оборудования и технической поддержкой, консультированием Министерства обороны.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставлять Украине любую помощь – гуманитарную, экономическую, дипломатическую до тех пор, пока Россия не остановит войну и не заберет свои мощности с территории всей Украины. По словам Джонсона, впервые с 1945 года границы европейского государства были взломаны. Видимо развал СССР и дробление Югославии прошли мимо британского премьера.

«Россия сама признавала Крым, как часть Украины, причем неоднократно, – заявил Джонсон. Путин все больше разворачивает российские силы на полуострове, претворяя его в военный лагерь, что угрожает остальной части Украины. Путин планирует нападение на другие части Украины, он хочет всю Украину, он хочет из нее сделать то, что сделал с Крымом. Он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов. Для нас важно быть всем вместе и мы больше не можем позволить того, чтобы силой и оружием менялись границы. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма или любой другой территории Украины».

Если у британского премьера плохо с современной историей, то у президента Франции – с памятью. В своем выступлении Эммануэль Макрон подчеркнул, что за все экономические и гуманитарные последствия мирового масштаба ответственность лежит на России, поскольку именно Москва нарушила фундаментальные нормы международного права, а Франция, напротив, их защищала для гарантии международной безопасности. Поэтому Украина, по словам Макрона, выбрала дипломатический путь, а Россия – путь войны. И это после восьмилетней войны на Донбассе, где Франция выступала одним из гарантов мирного урегулирования и соблюдения «минских соглашений», о которых уже никто и не вспоминает.

«Россия сделала выбор вопреки своим обязательствам, которые она подписала еще 30 лет тому назад. Россия сделала выбор оставить эти принципы, отойти от них. И мы считаем это слабостью. Это касается свободы всех нас и мира во всем мире. Именно поэтому я в который раз призываю Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины. И использовать все формы дипломатии, чтобы защищать Украину, ее территориальную целостность и будущее. Последние дни мы видели, что война касается Крыма так же, как и всей украинской территории на протяжении последних 6 месяцев», – вспомнил о сути форума Макрон.

Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дежурно подтвердил избитый тезис: Крым – это Украина, а крымские татары, для которых Крым единственная родина, это украинские граждане. И в их интересах, чтобы Крым развивался в составе Украины.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека на полуострове Крым, выступаем вместе с крымско-татарской общественностью против насилия и несправедливости, – гнул многовекторную линию Эрдоган. – Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины. В феврале российские войска использовали Крым как плацдарм для нападения на юг Украины, включая Херсон, и они продолжают использовать Крым для создания давления на Николаев и Одессу. Россия пытается покорить себе новые части украинской территории. Международное сообщество не может отвернуться от этого».

Президент Турции заверил, что приложит все усилия для создания эффективного дипломатического канала, и есть существенные достижения в этом вопросе. Но сохранение темпа, превращение этого процесса в долгосрочный и результативный зависит от действия всех сторон. В восстановлении мира и стабильности в Черноморском регионе заинтересованы не только Причерноморские страны, а и все мировое сообщество.

«Поэтому я хотел бы повторить, что «Крымская платформа» имеет большое значение, и крымских татар, переживших многое, которые борются за мирную жизнь на своей родине, в этом процессе Турция и дальше будет поддерживать, как и правительство Украины, – заверил Эрдоган. – Считаем, что война, которая происходит с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины».