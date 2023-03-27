Воюющие за Украину российские боевики не поделили лидерство

Анатолий Лапин.  
27.03.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Воюющие на стороне ВСУ российские боевики и националисты не смогли договориться между собой о лидерстве и объединении. Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» Александр с позывным «Фортуна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам «Фортуны», экс-депутат Госдумы [признан в России экстремистом и иноагентом] Илья Пономарев, захотел быть их лидером, но был послан вместе со своим «Легионом свободы» и «Республиканской армией».

Воюющие на стороне ВСУ российские боевики и националисты не смогли договориться между собой о...

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«В целом мы деятельность «Легиона свободы России» не комментируем, потому что нам комментировать нечего. На фронте мы нигде с ними не пересекались, нам о них сказать нечего ни хорошего, ни плохого, ни чего-то еще. Мифическая «Республиканская армия» – про нее мы все только слышали, и никто ее не видел. Кто-то взял на себя ответственность за взрыв Дарьи Дугиной, что это сделали они, а вообще за всем этим стоит Пономарев – это все слова.

К нам можно на фронт приехать посмотреть, поучаствовать. Что делают эти люди и где они это делают, никому не известно. С господином Пономаревым у нас отношения специфические – кто-то считает, что он наш хозяин и покровитель. Это у нас смешная утренняя шутка, но мы относимся негативно к господину Пономареву, потому что он несколько раз за время существования корпуса пытался использовать корпус в своих разных веселых, интересных, конъектурных политических историях», – сказал боевик.

Он утверждает, что Пономарев несколько раз пытался их использовать и обмануть, но у него не получилось.

«И если раньше мы просто общались – никто никому ничем не обязан и не должен, то есть просто определенное общение, так как у него есть некая структура, которая участвует в войне, у нас есть структура, которая участвует в войне – давайте будем в этом поле общаться.

А господин Пономарев в какой-то момент решил, что он будет владельцем и повелителем всех русских историй на этой войне со стороны Украины. Мы ему этого сделать не дали, не подписав ту самую декларацию, и после этого он себя начал очень некрасиво вести, писать про нас какие-то гадости, что-то говорить. Мы не хотим до этого уровня опускаться, рассказывать, что господин Пономарев – он слизняк, врун и кто-то еще», – заявил «Фортуна».

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