Воюющий Донбасс нуждается в помощи медиков

05.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

В воюющей ДНР нехватка медицинских работников в некоторых районах достигает 50% от штатного расписания. Республика вынуждена предпринимать экстренные меры путём привлечения к работе студентов-интернов.

Об этом в ходе совещания с министром здравоохранения ДНР заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отдаленных районах дефицит врачей достигает 50 % от общего процента штатных единиц. Это достаточно большая цифра, чтобы практически бить тревогу. Нехватку мы особенно ощутили в период борьбы с коронавирусной инфекцией. В обеспеченности средним и младшим медицинским персоналом ситуация не лучше. Достаточно серьезное количество врачей уже пенсионного возраста», – сказал он.

Пушилин привел данные, согласно которым дефицит врачей в Амвросиевском районе составляет 32,4 процентов, в Тельмановском районе – 46,6, в Горловке – 45,3, Дебальцево – 54, Докучаевске – 38,3, Снежном – 45,6, Харцызске – 41,9, Шахтерске – 35,2.

«Поручение министерству здравоохранения: разработать программу по восполнению кадрового дефицита медицинских работников с учетом привлечения студентов-интернов медицинского университета. В первую очередь обратить внимание на специалистов по направлению «анестезиология», «фельдшер» и «врач скорой помощи», «участковый терапевт». Также рассмотреть возможность работы студентам-медикам в ночные смены без отрыва от процесса обучения Срок – до 15 марта 2021 года.

Правительству Республики принять постановление, согласно которому выпускники медицинского университета, обучающиеся за счет бюджетных средств, будут обязаны в течение трех последующих лет согласно распределению работать по специальности в медицинских учреждениях Республики. Срок – до 1 марта 2021 года», – резюмировал Пушилин.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны благодаря работе военных медиков советская армия не потеряла 72% раненных и 90% заболевших на поле боя. 85 человек из каждой сотни пораженных на поле сражения защищали Родину, вернувшись из медицинских учреждений.