Воюющий против Донбасса украинский каратель застрелился из автомата

16.01.2022  23:13 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
Новости Украины

В зоне «ООС» украинский солдат, не выдержав постоянных издевательств и унижений сослуживцев, застрелился из автомата прямо на боевом посту.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В зоне «ООС» украинский солдат, не выдержав постоянных издевательств и унижений сослуживцев, застрелился из...

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«Стремление украинского командования любым путём укомплектовать личным составом подразделения ВСУ в зоне «ООС», привели к резкому снижению критериев морально психологического состояния отбираемых на военную службу лиц. В этой связи, отмечается увеличение фактов небоевых потерь среди боевиков ВСУ на передовых позициях», – говорится в сообщении.

Так, в ночь с 14 на 15 января, солдат ВСУ Яковец, не выдержав постоянных издевательств и унижений со стороны своих сослуживцев, совершил суицид – находясь на боевом посту, произвёл выстрел себе в голову из автомата АК-74.

Командование бригады объявило проверку. На позиции батальона, в котором служил самоубийца, прибыли офицеры штаба соединения.

«На данный момент задержаны двое военнослужащих, причастных к издевательствам над погибшим. С целью исключить наказание за данное происшествие командиром бригады полковником Луценко принято решение представить военнослужащего, совершившего самоубийство, как дезертира», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее произошел подобный инцидент с доведением украинского военнослужащего до суицида сослуживцами.

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