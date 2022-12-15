Воюющий за ВСУ израильский спецназовец: Мы в силах взять Москву

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Украина должна идти на переговоры только с позиции силы и лишь после того, как превратит часть территории РФ в демилитаризованную зону.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил воюющий за ВСУ экс-командир израильского спецназа Денис Десятник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полностью уйдут на границы 1991 года, потом переговоры. Это даже будут не переговоры о прекращении войны. Война будет прекращена тем самым образом, что где-то будут переговоры, что мы не пойдем дальше, не возьмем дальше какие-то территории.

А Украина будет способна взять, допустим, какую-то российскую территорию. Просто, что будет какая-то нейтральная зона за границами Украины, что к этой зоне вообще никто не прикасается. Ни Украина, ни Россия. Какие-то поставки будут везтись через Россию, зерно или еще что-то. Да, вот это переговоры. Но не о том, что все, прекращение войны. Нет. Четко показать, что Россия недруг. Это враг. Показать, что мы вас вытеснили, что мы можем прекратить войну теперь, не идти на вашу территорию и усилить очень сильно границы», – заявил Десятник.

Он отметил, что Украина будет в силах дойти до Москвы, однако есть опасения больших жертв украинского народа.

«Я не считаю, что мы должны идти до Москвы. Это будут уже напрасные жертвы со стороны Украины. Потому что жертвы будут все равно. Мы не пытаемся забрать чужое. Мы пытаемся отвоевать свое. Забрать свое и укрепиться. Но, если вы будете пытаться, но мы, да, в силах пойти дальше, мы в силах пойти и до Москвы и забрать и Москву. Но мы к этому не стремимся. Я считаю, что это делать не нужно и украинский народ – это делать не будет, потому что это жертвы», – подчеркнул израильский наемник.