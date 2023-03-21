«Воюют – все!» – Рада делает из украинской полиции штурмовые подразделения

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Из-за жёсткого дефицита личного состава в рядах ВСУ Верховная рада Украины одобрила в первом чтении создание из подразделений МВД «Гвардии наступления», которая отправится на передовую.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата от «Слуг народа» Сергея Ионушаса, таким образом, украинская полиция приравнивается по обязанностям к ВСУ.

«Этим законопроектом мы предоставляем возможность [Нацгвардии Украины] получить, с одной стороны, те же гарантии, которые есть у военных нашей полиции, с другой стороны, мы предусматриваем ответственность, которая есть у военных», – отметил он.

Депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федина призналась, что полиция не должна воевать на фронте, однако катастрофическая нехватка людей в рядах ВСУ заставляет киевский режим гнать на войну всех подряд.

«Вся страна завешана билбордами «Гвардия наступления». Очень красивые названия, очень хорошая мотивация. Но, наверное, очень многие депутаты получали и в приват, и публично вопрос: «А почему это полиции, по сути, предоставляются функции, которые ей несвойственны?».

Этим законопроектом сегодня, на них переносится часть функций и обязанностей военнослужащих, нам нужны дополнительные бойцы», – сказала она.

Федина выразила недоумение, почему нельзя просто перевести полицейских в ряды ВСУ, а надо именно гнать их на передовую самостоятельными подразделениями.

«К сожалению, многие граждане Украины это воспринимает, эту новую «Гвардию наступления» в рамках полиции, как восстановление внутренних войск, которые Янукович в свое время вывел против граждан Украины. Но я еще раз хотела бы публично призвать всех, в частности, депутатов и наших чиновников относительно того, чтобы не наделять отдельные органы несвойственными им функциями. И если надо эти бригады, а они нужны, то все-таки они должны работать не в полиции, а Вооруженных Силах Украины», – добавила депутат.

Парламентарий Михаил Цимбалюк пояснил, что у киевского режима нет иного выбора, кроме как гнать в наступление всех подряд.

«Уважаемые коллеги, у нас военное положение, воюют все, даже те, которые не входят ни в одно формирование, и вы это знаете. Из-за этого не от хорошей жизни инициировали создание этих бригад наступления», – сказал он.

Решение массово погнать полицейских в наступление поддержали 250 депутатов из 226 необходимых, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.