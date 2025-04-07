«Воюют за психическую устойчивость»: Ищенко рассказал, почему украинцы не сдаются

Катя Добрина.  
07.04.2025 10:30
  (Мск) , Симферополь
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Война, Дзен, Общество, Россия, Русофобия, Украина


Денацифицировать на Украине можно только тех, кто еще читает сказу про колобка. Остальные будут либо прикидываться и злобствовать, делая мелкие пакости, либо реально вредить.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Денацифицировать на Украине можно только тех, кто еще читает сказу про колобка. Остальные будут либо...

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«Эти люди сделали сознательный выбор и отрешиться от него, и сохранить при этом психику, им очень тяжело. Именно поэтому мы 3 года спрашиваем, почему они не сдаются? Ну вроде бы это просто и совершенно очевидно: вами правит не просто нацистский, но еще и клептократический режим, который убивает и грабит. Вы это видите, вы об этом всё время пишете в своих социальных сетях», – подчеркнул политолог.

По его словам, на Украине не братский, а тот же народ, который разделен идейно, включая кровных родственников, переставших общаться.

«То есть сделали этот выбор и сделали его сознательно. Потому что они понимали – поддерживая общение со своими родственниками, они быстро придут в состояние когнитивного диссонанса!» – подчеркнул политолог.

«Они тебе могут сказать: какой ты украинец ?! Мы с тобой вместе родились на Урале, мы там выросли, там выросли наши родители и деды, а ты поехал туда деньги зарабатывать и через 5 лет стал украинцем. И как это у тебя получилось?

В состоянии когнитивного диссонанса нарисованная вами реальность разойдётся с действительностью. Поэтому они с этим борются. То есть они воюют не за Украину – они воюют за свою психическую устойчивость. Они выбрали Украину, они выбрали себя украинцами и сейчас воюют. В противном случае придётся признать, хотя бы перед самим собой, что жизнь прожита зря, по сторонам горы воняющих трупов, руины городов и уничтоженная экономика», – указал эксперт.

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