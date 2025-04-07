Денацифицировать на Украине можно только тех, кто еще читает сказу про колобка. Остальные будут либо прикидываться и злобствовать, делая мелкие пакости, либо реально вредить.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди сделали сознательный выбор и отрешиться от него, и сохранить при этом психику, им очень тяжело. Именно поэтому мы 3 года спрашиваем, почему они не сдаются? Ну вроде бы это просто и совершенно очевидно: вами правит не просто нацистский, но еще и клептократический режим, который убивает и грабит. Вы это видите, вы об этом всё время пишете в своих социальных сетях», – подчеркнул политолог.

По его словам, на Украине не братский, а тот же народ, который разделен идейно, включая кровных родственников, переставших общаться.

«То есть сделали этот выбор и сделали его сознательно. Потому что они понимали – поддерживая общение со своими родственниками, они быстро придут в состояние когнитивного диссонанса!» – подчеркнул политолог.