ВОЗ не понимает, почему Россия лучше Европы справляется с эпидемией

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Всемирная организация здравоохранения пытается выяснить, почему в европейских странах в отличие от России не наблюдается снижение количества больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в интервью «Российской газете» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос, почему в России заболеваемость ковидом падает, а в Европе растет.

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«ВОЗ работает над тем, чтобы лучше понять это увеличение числа случаев передачи в Европе. Некоторые из причин, по-видимому, связаны с ослаблением мер общественного здравоохранения, совместным распространением различных вариантов вируса и поведением людей, ослабляющих свою бдительность и перестающих придерживаться базовых профилактических мер», – предполагает представитель ВОЗ.

«Посыл ВОЗ остается прежним. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основой ответных мер на пандемию. Эпидемиология показывает, что ни одна страна не будет застрахована от последствий пандемии, пока не будут защищены все страны», – резюмировал Вуйнович.