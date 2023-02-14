«Воздушная тревога» в Молдове и Румынии: русские зонды или учения НАТО

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Сегодня днем Молдова внезапно закрыла свое воздушное пространство. Все вылеты из кишиневского аэропорта были отменены, а подлетающие самолеты перенаправлялись в румынские Яссы.

Было объявлено, что такая ситуация продлится 3 часа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официального объяснения ЧП дано не было, а неофициально из Украины разгонялась тема «большого количества» российских беспилотников, которые направлялись к Виннице, но случился «перелет». На фоне вчерашних истерических заявлений президента Молдовы Майи Санду о том, что Россия готовит в стране переворот – «тема зашла». Вместе с пассажирами отмененных рейсов в Кишиневском аэропорту томились 12 сербских футбольных болельщиков, которых приняли за «диверсантов» и не пустили в страну.

Из той же Украины раздавались и резонные вопросы. Приграничные районы уже не раз подвергались обстрелам. Украинские ракеты С-300 дважды, промахнувшись, падали в Молдове, но небо не закрывали. Отчего сегодня случился переполох?

Примерно в это же время свой переполох поднялся в Румынии. Там с 86-й авиабазы в Фетешть в небо были даже подняты два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО. Как позже сообщило министерство обороны, силы ПВО «обнаружили небольшую воздушную цель, похожую на метеорологический шар, летящую на высоте около 11 000 метров в национальном воздушном пространстве на юго-востоке Румынии».

Экипажи двух самолетов, полетав полчаса, не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах и вернулись на авиабазу.

В общую истерику оперативно включилась Украина. Там пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил о «шарах с угловыми отражателями, запущенных врагом».

Кишиневский аэропорт открылся на полтора часа раньше объявленного времени. Молдавское министерство обороны пояснило: оно «получило информацию о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе Сорок был обнаружен неопознанный небольшой объект, похожий на метеорологический шар».

«Учитывая погодные условия и невозможность наблюдения и идентификации объекта и траектории его полета, в целях обеспечения безопасности граждан Межведомственная комиссия по управлению воздушным пространством приняла решение о временном закрытии воздушного пространства», – говорится в сообщении.

Однако потом выяснили, что опасности нет, и небо открыли. Российский политолог Марат Баширов считает, что дело вовсе не в этом.

«Молдова закрыла сегодня воздушное пространство, а потом открыла – поняла, что закрывать его нечем. ПВО-то нет, и летают только гражданские самолеты, а многие русские ракеты и БПЛА не могут остановить даже НАТОвские системы», – написал он в своем ТГ-канале.

Появилась и другая версия. В эти часы шел вывод российских спасателей из Турции и Сирии. Небо якобы закрыли, чтобы стамбульский рейс с обещанными Санду «диверсантами» не сел в Кишиневе.

Поскольку все полтора часа «воздушной тревоги» молдавские журналисты и прочие любопытные тщательно изучали флайтрадары, они заметили в небе любопытные вещи. В аэропорту Кишинева все это время ожидал вылета самолет ВВС Дании C-172. Сегодня же оттуда вылетел борт ВВС Италии. Кроме того, у границ Молдовы все время наблюдалась повышенная активность американской авиации.

С итальянцами все быстро разъяснилось. Накануне в Кишинев прилетали британский министр вооруженных сил (на датском самолете?) и начальник генштаба Италии. О визите официально не объявлялось, но переполох с «метеозондами» все вскрыл.

Странная шумиха совпала с собранием мининстров обороны стран НАТО в Брюсселе, на которой собирались обсуждать в том числе «персональную поддержку» для Молдовы.