Воздушное командование ВСУ: РФ нарастила производство «Кинжалов» и «Калибров»

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На сегодняшний у России нет недостатка в используемых ею для ударов по объектам на территории Украины ракетах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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«У русских нет никакой передышки в обстрелах. Каждый день летят ракеты. Россия продолжает обстреливать Украину. Ничего не изменилось. Они пытаются поразить нашу инфраструктуру, истощить ПВО. Эта тактика у них неизменна», – говорит Игнат.

По его словам, Россия получает комплектующие, необходимые для военного производства.

«К сожалению, продолжает производство ракет», – сокрушается спикер Воздушных сил.

Он говорит, что во время зимних атак Россия использовала практически все свои высокоточные и дальнобойные ракеты, но смогла восстановить запас.

«Весной была небольшая пауза. Россия нарастила производство. И согласно новым данным ГУР, имеет больше и «Кинжалов», и «Калибров». РФ нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней. Она получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит», – сокрушается Игнат.