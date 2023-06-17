Воздушное командование ВСУ: РФ нарастила производство «Кинжалов» и «Калибров»
На сегодняшний у России нет недостатка в используемых ею для ударов по объектам на территории Украины ракетах.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
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«У русских нет никакой передышки в обстрелах. Каждый день летят ракеты. Россия продолжает обстреливать Украину. Ничего не изменилось. Они пытаются поразить нашу инфраструктуру, истощить ПВО. Эта тактика у них неизменна», – говорит Игнат.
По его словам, Россия получает комплектующие, необходимые для военного производства.
«К сожалению, продолжает производство ракет», – сокрушается спикер Воздушных сил.
Он говорит, что во время зимних атак Россия использовала практически все свои высокоточные и дальнобойные ракеты, но смогла восстановить запас.
«Весной была небольшая пауза. Россия нарастила производство. И согласно новым данным ГУР, имеет больше и «Кинжалов», и «Калибров». РФ нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней. Она получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит», – сокрушается Игнат.
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