Воздушное перемирие ещё больше укрепит украинцев в желании продолжать войну – киевский пропагандист

Воздушное перемирие приведет к тому, что западные инвесторы начнут вкладывать в украинский ВПК.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина таким образом лишается возможности бить вне линии фронта, скажем, в приграничных российских областях, где находится большое количество российских военных объектов, российских военнослужащих», – сказал Портников.

При этом он отметил, что и Россия лишается возможности бить по украинским тылам.

«И как только вы объявляете воздушное перемирие, вы получает инвестиции в ВПК, причем западные. Любой западный инвестор считает: воздушное перемирие есть, таким образом предприятие он может строить, а украинской армии нужно оружие. Поэтом он может строить быстро. И все это современное оружие оказывается на голове Путина», – описывает последствия воздушного перемирия укро-эксперт.

По его словам, в этом случае Украина превратится в кратковременный объект инвестиций.