Воздушное перемирие ещё больше укрепит украинцев в желании продолжать войну – киевский пропагандист

Игорь Шкапа.  
11.08.2025 18:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 604
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Воздушное перемирие приведет к тому, что западные инвесторы начнут вкладывать в украинский ВПК.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воздушное перемирие приведет к тому, что западные инвесторы начнут вкладывать в украинский ВПК. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина таким образом лишается возможности бить вне линии фронта, скажем, в приграничных российских областях, где находится большое количество российских военных объектов, российских военнослужащих», – сказал Портников.

При этом он отметил, что и Россия лишается возможности бить по украинским тылам.

«И как только вы объявляете воздушное перемирие, вы получает инвестиции в ВПК, причем западные. Любой западный инвестор считает: воздушное перемирие есть, таким образом предприятие он может строить, а украинской армии нужно оружие. Поэтом он может строить быстро. И все это современное оружие оказывается на голове Путина», – описывает последствия воздушного перемирия укро-эксперт.

По его словам, в этом случае Украина превратится в кратковременный объект инвестиций.

«К тому же в самом украинском обществе возрастает запрос на отсутствие каких-либо унизительных компромиссов с Россией. Потому что мирный украиснкий гражданин в массе своей перестает ощущать войну. Война проходит на линии фронта, и он может считать, что государство должно продолжать эту войну до восстановления справедливости.

Ведь для чего был нужен этот террор? Для того, чтобы все больше и больше украинцев искали какой-то компромисс с Россией, вплоть до политических уступок. Но зачем нужны политические уступки, если нет никакой войны, которая на тебе лично отражается», – резюмировал Портников.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить