Воздушное сообщение с Крымом будет закрыто до 19 мая

Новости Украины

Росавиация продлила запрет на работу аэропортов Юга России до 19 мая.

Вероятнее всего, Крым войдет в высокий курортный сезон с единственным доступом на полуостров по Крымскому мосту, и курортникам нужно заранее побеспокоиться о билетах на поезда и автобусы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Специалисты советуют не рассчитывать на возобновление авиасообщения до полного перехода под контроль военных администраций приграничных с Россией областей Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. В таком случае будет исключена возможность украинской системы ПВО поражать гражданские самолеты. До тех пор доступ на крымское побережье – только сухопутный.

Авиакомпании уже разослали пассажирам сообщения об отмене рейсов на май-июнь. Вслед за этим пошли отмены броней, что Ростуризм попытался опровергнуть, ссылаясь на загрузку отелей и санаториев Крыма не ниже 50%. Однако год назад средняя заполняемость работающих средств размещения превысила 70%, в отдельных регионах этот показатель превышал 80-85%. В целом на майские-2021 официальный туристический поток составил 520 тысяч человек, что стало рекордом постсоветского периода.

В этом году на майские в Крым добрались 333 тысяч человек. Министерство курортов и туризма региона поспешило сравнить эти показатели с 2019 годом, чтобы показать положительную динамику в 10%. Однако простой математический подсчет показывает потерю 40% турпотока, что доказывает несоразмерность железнодорожного и авиационного пассажиропотока.

За первые 10 майских дней прошлого года аэропорт «Симферополь» обслужил 190 тысяч человек, принимая и отправляя по 200 рейсов в день. Компенсировать такой объем железнодорожным транспортом невозможно, тем более, что на дорогу из Москвы и обратно уйдет трое суток отпуска. И как бы железнодорожники ни старались увеличить емкость поездов, добавляя вагоны в составы, стать альтернативой самолетам они не смогут.

«Несмотря на объективные логистические проблемы организации турпотока, возникшие в связи с частичным закрытием авиасообщения в Южном федеральном округе, курортный сезон состоится, – заверил глава Крыма Сергей Аксенов. – Поэтому наша главная задача вместе с федеральными органами власти совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова».

Помимо безопасности властям Крыма придется решать вопрос с транспортной доступностью. Крупные курортные комплексы своим гостям организовывают трансфер из Ставрополя – ближайшего к Крыму работающего аэропорта. Еще один – аэропорт Адлера – и без того перегружен в курортный сезон, чтобы взять на себя часть крымского трафика.

Что касается железной дороги, то помимо дефицита вагонов есть ограничения в пропускной способности ветки от Керчи до Джанкоя. Прежде она использовалась только для пути в Керчь, и одна колея не может справиться с возрастающим трафиком составов на материк. Остается автобусный путь от железнодорожного вокзала Анапы по единому билету, который практиковался для доставки пассажиров до запуска железнодорожной ветки Крымского моста.