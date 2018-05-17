17.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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Воздушный шар с украинской пропагандой не долетел до жителей ДНР

Очередная попытка украинских пропагандистов забросить на территорию ДНР агитационные листовки националистического содержания закончилась сокрушительным провалом.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотим разобрать одно из, наверное, инновационных и нестандартных решений украинских пропагандистов по одурачиванию своего командования, за которое они теперь просят госнаграды. В частности, на этой неделе украинские так называемые спецы, подготовили и запустили на воздушных шарах картонный ящик с листовками. Мало того, что шары с коробкой стелились вдоль земли и зацепились за первое дерево где-то между позициями, так эти «профессионалы» еще были уверены, что коробка сама раскидает свое содержимое.

Неудачные попытки в прошлом году задействовать беспилотники с очень низкой полезной нагрузкой до 40 листовок, сбитые в воздухе оказались дорогим способом. Также привлечение агентуры для этих целей просто-напросто вскрыло ее. Теперь украинские пропагандисты решили пустить свою макулатуру на шарах. Хоть и бестолково, но дешево! Данное решение нас очень посмешило.

Важно отметить, что все это делается больше для убеждения своего командования в том, что взращенные им диванные войска хоть чем-то полезны», – рассказал Эдуард Басурин.

Также он заявил, что данная попытка потерпела полный крах из-за непрофессионализма исполнителей.

«По нашим данным, после своей глупой попытки дотащить на воздушных шарах вдоль земли макулатуру на территорию Республики, украинские военные отрапортовали, что листовки были доставлены в цель. После чего начали кампанию по убеждению своего командования в распространении листовок на самой территории ДНР.

Ответственно заявляем, что вся макулатура висела на дереве в одной коробке. И все доклады о применении беспилотников, агитснарядов и другой ереси всего лишь филькина грамота для успокоения Наева», – добавил Эдуард Александрович.

Отдельно заместитель командующего остановился на содержании произведений украинского агитпропа.

«Теперь остановимся на содержании этих листовок. На одной листовке изображен маньяк-потрошитель Джейсон с надписью – учи историю. Самое интересно, что с обратной стороны листовки часть карты Новороссии с губерниями Российской Империи. На другой листовке, так скажем, пропуске для сдачи в плен, украинская сторона предлагает занять для удобства позу государственного герба Украины. В принципе, очень удобно запомнить. Другие листовки имеют поздравительный характер ко Дню Победы», – сказал в заключение Эдуард Басурин.