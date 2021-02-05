Воздушный шпион Байдена облетел Крым, Донбасс и Кавказ по необычному маршруту

05.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Стратегический американский беспилотник GlobalHawk с бортовым номером 11-2049 и позывным FORTE10 провел длительный разведывательный полет вблизи границ ДНР и ЛНР, а также вокруг Крыма и черноморского побережья материковой России.

Об этом сообщают ресурсы, отслеживающие авиационную активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным PlaneRadar, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и провел в воздухе в целом более 20-ти часов. За это время он провел разведку вдоль черноморского побережья Российской Федерации, в воздушном пространстве Грузии, облетел Крым и юг Украины, а после приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, активность американского разведывательного беспилотника связана с комплексом задач в регионе – заходом двух американских эсминцев в Черное море, военными маневрами ЧФ РФ и обострением на Донбассе.

«Этот беспилотник способен выполнять задачи серьезного порядка при нахождении в воздухе продолжительное время. Он может работать и в глубину территории, не входя в воздушное пространство страны. Поэтому наверняка решался комплекс задач, в том числе, проведение разведывательных действий, мониторинг не только того, что происходит на территории ЛДНР, но и на территории Российской Федерации, в частности в Крыму.

Плюс ко всему, эту активность можно связать с нахождением в акватории Черного моря двух эсминцев класса «Арли Берк» последней модификации. Все это происходит на фоне активности сил Черноморского флота, который занимается плановой боевой подготовкой. В последние дни проходили различные стрельбы, боевые упражнения как фрегата Черноморского флота, десантными кораблями, кораблями других классов и рангов, а также выполнялась стрельба береговыми ракетными комплексами.

Американцев интересует наша активность, они мониторят характер проведения учебно-боевой деятельности, в том числе сил Черноморского флота.

Ну и, вполне можно предположить, что со вступлением на пост президента США Джо Байдена, с приходом новой команды, в которой есть «ястребы», повышается напряженность на Украине – с точки зрения и военной, и политической, можно предположить наращивание активности, в том числе и на восточных рубежах, на линии разграничения на Донбассе, где также отмечается рост интенсивности обстрелов и провокаций. Все это в комплексе и мониторит этот беспилотник», – заявил Горбачев.