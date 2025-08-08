Воздушным перемирием Россия бросает кость Трампу – Царев
Согласием на на воздушное перемирие Россия пытается избежать усиления санкций, которые все же ощутимы для РФ.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если вспомнить, то это были требования Великобритании и Франции – три перемирия. С учетом того, что у России гораздо больше ракет, дронов, Россия наносит удары по тылам гораздо более разрушительные, по украинским, чем Украина по России. В то же время, есть проблема, потому что на самом деле, украинские тылы находятся не на Украине. Настоящие украинские тылы находятся в странах Европы, Запада, которые поставляют оружия.
И даже, если в Украине ничего не будет производиться, все равно это все будет поставляться. Вполне возможно, что на этой закрытой встрече эти предложения показались интересными. То есть, вполне возможно, что это может быть косточкой, которую Россия бросит Трампу, чтобы не вводились санкции», – заявил Царев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: