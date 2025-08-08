Воздушным перемирием Россия бросает кость Трампу – Царев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Согласием на на воздушное перемирие Россия пытается избежать усиления санкций, которые все же ощутимы для РФ.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.