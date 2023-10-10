«Возглавляемый Западом мировой порядок – разваливается» – американский эксперт

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Война на Украине, возвращение силой армянского Карабаха Азербайджаном, усиление напряженности вокруг Тайваня, растущая нестабильность на Балканах, военные перевороты в Африке и множество других событий — все это мрачные предзнаменования тенденции развала мирового порядка, основанного на правилах.

Об этом пишет американский публицист Карлос Роа в своей статье, опубликованной National Interest.

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По мнению автора, нападение ХАМАС на израильские поселения, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы «наложить вето» на многообещающее сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно Саудовской Аравией:

«Недавнее потепление отношений между странами, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока. На протяжении десятилетий преобладающая тенденция ставила Израиль и арабские государства на противоположные фронты. Но общие опасения, особенно по поводу вывода войск США из региона и растущего влияния Ирана, заставили бывших противников пересмотреть свои позиции», – считает автор.

Он назвал несколько причин, которые вызвали дерзкий рейд ХАМАС.

«Группировка уже давно позиционирует себя как бескомпромиссный авангард палестинского дела, но в последние годы ее легитимность подвергается сомнению, а региональное влияние ослабевает. Более того, любой намек на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами рассматривается как предательство и похоронный звон по палестинскому делу. Совершив эту дерзкую, массированную атаку и взяв многочисленных заложников, ХАМАС не только доказал свою стойкость и компетентность как боевая организация и поставил своего политического соперника, Палестинскую автономию, в тупик, но и поставил арабские государства в центр внимания. — особенно, если Израиль начнёт массированные ответные атаки. Более того, конфликт 1973 года [«Война Судного дня», когда на Израиль одновременно напали Египет, Сирия и Иордания] имеет знаковый статус в сознании арабов. Он рассматривается как момент, когда арабские силы, пусть и на мгновение, восстановили свое достоинство перед военной мощью Израиля. Выбрав эту символическую дату, ХАМАС стремится сплотить весь арабский мир вокруг своего дела, пробуждая воспоминания о былой славе».

Карлос Роа указывает и на духовный уровень в этой стратегии:

«Нанося удары по Израилю во время празднования иудейского праздника «Симхат-Тора» («Радость Торы»), ХАМАС стремится бросить вызов духовному нарративу еврейского государства. Они нацеливались не только на тела, но и на души, пытаясь ослабить дух людей, празднующих свой божественный завет. Этот акт раскрывает глубокую идеологическую борьбу».

Он напомнил, что в течение многих лет Израиль колебался перед началом полномасштабной операции по захвату Газы, в первую очередь, из-за огромных военных расходов, международных последствий и гуманитарных опасений, которые может вызвать такое нападение:

«Но масштаб и дерзость недавнего нападения, возможно, изменили расстановку сил в Иерусалиме. Коалиционное правительство Нетаньяху, состоящее из крайне правых элементов, не согласится ни на что иное, кроме уничтожения ХАМАС. Более того, политический и военный истеблишмент Израиля теперь чувствует необходимость восстановить свою репутацию и престиж. Масштаб и дерзость операции ХАМАС поднимают тревожные вопросы о массовых провалах разведки Израиля и, в некоторой степени, США. Для операции такого масштаба планирование заняло бы недели, если не месяцы. Как получилось, что израильское оборонное ведомство пропустило надвигающуюся бурю у своего порога?».

В то же время любые действия, предпринимаемые Израилем, должны брать во внимание дипломатические вопросы. По мнению автора, «победа в немедленной войне не будет иметь большого значения в долгосрочной перспективе, если Израиль снова останется изолированным в регионе, а Иран становится все сильнее».

Карлос Роа отметил сложную ситуацию, в которой оказался арабский мир, особенно правительства стран Персидского залива, которые стремятся улучшить отношения с Израилем:

«В настоящее время государства Персидского залива призывают к деэскалации (ОАЭ), сдержанности (Оман) или обвиняют Израиль в оккупации палестинских земель (Саудовская Аравия, Кувейт и Катар). Этот ответ следует понимать в более широком контексте. Если прошлые реакции Израиля на атаки ХАМАС могут служить ориентиром, то ответ Израиля будет грандиозным и ужасным, с тысячами жертв, если не больше. Война в городах, особенно в таком густонаселенном районе, как сектор Газа, сопряжена с немалыми трудностями. Жертв среди гражданского населения практически невозможно избежать в таких обстоятельствах, особенно если они – вместе с похищенными израильтянами – будут использоваться боевиками ХАМАС в качестве живого щита. Внутренняя политика государств Персидского залива будет с трудом мириться со смертями такого большого количества арабских мусульман».

Саудовская Аравия находится сегодня в особо шатком положении, считает автор.

«Недавние предложения Эр-Рияда в адрес Израиля были вызваны взаимными опасениями по поводу Ирана, а также желанием получить доступ к израильским технологиям. Стабильные отношения с Израилем могут послужить защитой от региональных амбиций Тегерана. Но Королевству, с его глубоко укоренившейся исторической поддержкой палестинского дела, будет сложно ориентироваться в текущих тенденциях, не вызывая при этом отчуждения своего населения».

По словам автора, в игру неизбежно вступит проиранская шиитская группировка «Хезболла» и другие исламистские радикалы в Ливане и Сирии:

«Если Израиль окажется слабым, то есть большая вероятность, что эти группировки также нападут на Израиль через Ливан и, в меньшей степени, через Сирию. Это создаст второй фронт для израильских сил и, возможно, спровоцирует более широкую региональную войну».

По мнению автора, военная операция Израиля представляет собой обоюдоострый меч для Палестинской автономии, контролирующей Западный берег реки Иордан, но теряющей контроль над властью и влиянием в пользу ХАМАС:

«С одной стороны, ослабление или устранение ХАМАС могло бы восстановить первенство ПА в палестинской политике. С другой стороны, любой крупномасштабный гуманитарный кризис в Газе, возникший в результате израильского вторжения, несомненно, разожжет антиизраильские настроения, что еще больше усложнит ситуацию в секторе».

Аналитик считает, что в не менее сложной и даже опасной ситуации оказались США, традиционно верный союзник Израиля:

«Тот факт, что Вашингтон также не смог предвидеть приближающуюся атаку, плохо говорит о его разведывательных возможностях, особенно в области радиоразведки. Администрация Байдена окажется под огнем. Всего несколько дней назад советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «в регионе Ближнего Востока сегодня тише, чем за последние два десятилетия». В тот же день аналитический портал semafor.com сообщил, что Иран создал значительную сеть влияния, которая глубоко проникла во внешнеполитический аппарат США. Наконец, критики припомнят и недавнее решение администрации Байдена передать Ирану 6 миллиардов долларов в обмен на пятерых американских заложников; вполне вероятно, что часть этих денег финансировала или иным образом поддерживала текущую деятельность ХАМАС. Давление в поддержку Израиля будет огромным, что усложнит и без того деликатную ситуацию, когда общественность уже устала поддерживать конфликты за границей».

По оценке эксперта, главное, что действительно пугает западных политиков – это ощущение того, что возглавляемый Западом и основанный на правилах мировой порядок, каким бы он ни был, разваливается.

«Предыдущие ограничения, налагаемые на государства, отныне мало кого сдерживают. Война на Украине, возвращение Азербайджаном силой того, что осталось от отколовшегося армянского образования в Карабахе, усиление напряжённости вокруг Тайваня, растущая нестабильность на Балканах, военные перевороты в Африке и множество других событий — все это мрачные предзнаменования этой тенденции. Какая костяшка домино упадет следующей?», – задаётся вопросом Карлос Роа.