27.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Политика, Россия
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Вождей протеста отпустили – белоленточиники призывают к хаосу в Москве

Задержанные накануне анонсированной на сегодня в Москве нелегальной акции протеста оппозиционеры Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Илья Яшин вышли на свободу и призвали своих единомышленников собраться на Трубной площади.

Там уже собрались силовики, которые ожидают провокаций со стороны манифестантов.

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Либеральный экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков похвалил оппозиционеров за то, что они после столкновений с полицией возле мэрии решили разделиться на несколько групп и продолжают несанкционированные шествия.

«Великолепная тактика постоянного движения людей по улицам. Полиция не может этому противостоять. Если еще затруднять движению автозаков – они потеряют маневренность. Молодцы участники!

Митинг перешел в хаотичное, но активное и неуязвимое для полицаев движение людей по улицам центра. Москвичи, поддерживайте молодежь! Если в центр выйдут сейчас тысячи – страна будет спасена» – пишет Гудков в твиттере.

 

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