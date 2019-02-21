Вожди, где ж ваша «пуля в лоб»? – на Майдане отметили годовщину расстрелов

21.02.2019, Киев, Игорь Петров

Участники Евромайдана вечером в среду собрались по случаю очередной годовщины на Институтской улице «активистов», которые были расстреляны снайперами при попытке похода на позиции «Беркута» в правительственном квартале.

В акции принимали участие около двухсот человек. Организаторами ее выступили организации «Патриот» , «Просвита», Украинская Галицкая партия, «Свободные люди», УНА-УНСО и т.п.

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Собравшиеся выступали и читали стихи. Александр Лещенко который, как он утверждает, уже четыре с половиной года каждый день читает на Майдане стихи Шевченко, прочитал одно из его стихотворений. Он заявил, что «враги» мешают ему проводить эту акцию и нападают на него, а власти установили на Майдане символические «гильотины» с фотографиями погибших.

Зоя Галущенко, мать погибшего в 2015 году в зоне АТО внештатного сотрудника СБУ Андрея Галущенко, прочитала свое стихотворение с упреками в адрес властей, которые не выполняют обещания, данные на Майдане.

«Вожди, где ж ваша «пуля в лоб»? Уселись в кресла и забыли, мы ж обещания хорошо слышали», – сказала она.

«Мне не хватает того воодушевления, которое было на Майдане», – заявил участник Майдана и АТО Сергей Зализный.

Он напомнил, что после т.н. «революции на граните» в начале 1990-х власть запретила избирать народными депутатами лиц младше 25 лет.

«Ту молодежь коммунисты-пердозавры не пустили в парламент. Почему бы нам не требовать принятия такого закона, чтобы тем, кто старше 55 лет, запретить голосовать?» – сказал Зализный.

Акцию завершило возложение цветов к мемориалу на улице Институтской.