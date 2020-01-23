Возить по Европе «героев АТО» – в Киеве придумали новое развлечение для «западных союзников»

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Большинство европейских политиков якобы купились на «российскую пропаганду» и начали оказывать серьёзное экономическое и политическое давление на Украину.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская пропаганда, которая существует вокруг мирного урегулирования конфликта, заключается в двух противоречиях: она создаёт необходимый фон для западного политикума, который скрывает суть происходящих на самом деле событий.

То есть, доступ к реальной информации имеют единичные политики на Западе, в то время, как доступ к фейковой и фоновой информации на Западе имеют практически все. И в результате происходит маленький переворот в сознании, когда политическая целесообразность начинает побеждать правду и истинное положение дел.

В итоге мы получаем со стороны наших западных партнёров давление по поводу того, что, учитывая, что мы – самый контролируемый элемент в этой неустойчивой системе, с нами проще всего договориться по поводу – пойти на какие-то уступки, согласиться с теми или иными позициями ради получения какой-то экономической выгоды или политической поддержки в каких-то менее значимых и болезненных для агрессора вопросах.

Поэтому информационное сопровождение этих процессов давно является краеугольным камнем этих переговоров», – рассуждает русофоб.

В свою очередь, одна из основателей ОО «АНТС» Людмила Долгоновская, ради разрешения этой проблемы призвала возить за границу и показывать европейцам «героев» так называемо АТО.

«В наращивании украинского информационного присутствия за границей мы недостаточно используем то богатство, которое имеем. Потому что мы живём среди живых героев. Это участники, ветераны российско-украинской войны.

И этих людей, фильмы и книги о них, надо чаще возить за границу, проводить различные мероприятия. Потому что – это наши герои и герои защиты европейской цивилизации. И показывать, что Украина действительно является форпостом защиты европейской цивилизации», – добавила антироссийский эксперт.

Когда в число рекламируемых «героев АТО» войдет осужденный за убийство в Италии – «совесть украинской нации» каратель Виталий Маркив – Долгоновская не уточнила.