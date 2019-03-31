Возле избирательного участка на Украине обнаружили заминированный автомобиль

31.03.2019, Краматорск, Владимир Гладков

Неподалеку от одного из избирательных участков в подконтрольном киевским властям Краматорске в Донбассе был обнаружен припаркованный автомобиль со взрывным утройством.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автомобиль марки AUDI, в котором обнаружено предположительно взрывное устройство, припаркован возле жилых домов и избирательного участка № 141052. Место происшествия оцеплено», – написал он.

Тем временем в Мариуполе почтили память взорванного в собственном джипе в 2017 году украинского контрразведчика Александра Хараберюша с позывным «Душман», подозреваемого в массовых пытках местных жителей.