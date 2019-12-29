Возле посольства Черногории – акция протеста против гонений на Церковь

29.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Несколько сотен сербских студентов протестовали против гонений на Сербскую Православную Церковь (СПЦ) перед посольством Черногории в Белграде, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молодые люди пришли с иконами, чтобы выразить свое возмущение по поводу избиения верующих и священства в Подгорице. Некоторые из них бросали файеры и петарды на флаг Черногории, находящийся на здании.

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Студенты потребовали выслать черногорских дипломатов из посольств Сербии в мире (в некоторых странах нет отдельных посольств Черногории, а ее дипломаты находятся на территории сербских дипмиссий).

Протестующие считают, что официальный Белград должен выступить инициатором созыва Совбеза ООН для рассмотрения вопроса о положении сербов и СПЦ в Черногории.

Они также инициируют объявление главы дипмиссии Черногории персоной нон-грата.

Далее участники акции отправились к храму св. Саввы, из-за чего транспорт на некоторых центральных городских улицах был остановлен. Студенты вновь зажгли файеры и выкрикивали лозунги против власти Черногории.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон, позволяющий властям конфисковывать монастыри и храмы Сербской Церкви в пользу подконтрольной автокефальной раскольнической псевдо-церковной структуры.

Это решение вызвало массовые протесты по всей стране. Голосов «против» и воздержавшихся в парламенте не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Под угрозой передачи раскольникам – 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.